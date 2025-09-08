Alcaraz conquista gli US Open e soffia a Sinner il primato del ranking mondiale

Condividi

Carlos Alcaraz si conferma re a Flushing Meadows, conquistando gli US Open e interrompendo il regno di Jannik Sinner, che deteneva la posizione di numero uno al mondo da oltre dodici mesi. Il giovane spagnolo ha sconfitto l’azzurro nella finale del Grande Slam americano in quattro set, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, mettendo la sua firma su una prova di straordinaria personalità e intensità.

Nonostante la tenacia e la grinta di Sinner, reduce dal successo proprio sugli stessi campi nella scorsa edizione, questa volta il trionfo è andato ad Alcaraz, che con questa vittoria diventa il secondo più giovane nella storia del tennis a conquistare sei titoli del Grande Slam, dietro soltanto a Bjorn Borg.

Al termine del match, l’altoatesino ha voluto riconoscere i meriti dell’avversario, ringraziando la squadra e il pubblico con una dichiarazione carica di sportività: «Congratulazioni, oggi sei stato migliore. Ho dato tutto, non potevo fare di più. Grazie a chi rende possibile questo torneo e a tutti voi, ci vediamo l’anno prossimo».

Dall’altra parte della rete, un Alcaraz visibilmente emozionato ha sottolineato il legame umano e sportivo con Sinner: «Jannik è incredibile, quello che ha fatto quest’anno è straordinario. È un onore condividere il campo con lui, più che un rivale è una sorta di famiglia». Poco dopo, il classe 2003 ha sollevato il trofeo e incassato il premio da 5 milioni di dollari, frutto di una prestazione dominata fin dalle prime battute.

Lo spagnolo ha scelto di rispondere dopo aver vinto il sorteggio, una strategia tattica che ricalca quella adottata spesso da Novak Djokovic per testare la tenuta mentale dell’avversario. Il primo set è stato un monologo di Alcaraz, che ha imposto il proprio ritmo con uno stile aggressivo e incisivo, chiudendo 6-2. Sinner ha reagito nel secondo set, limitando gli errori e alzando il livello, aggiudicandosi la frazione per 6-3 e infliggendo ad Alcaraz la prima sconfitta in un set agli US Open. Ma nel terzo parziale lo spagnolo è tornato a dettare legge con un perentorio 6-1. Nel quarto e decisivo set, la battaglia è stata più equilibrata, ma le difficoltà al servizio di Sinner – capace di mettere a segno solo due ace contro i dieci di Alcaraz – hanno fatto la differenza, regalando la vittoria al campione iberico.

La finale, oltre che per la qualità del tennis, sarà ricordata anche per l’atmosfera particolare sugli spalti. La presenza del presidente Donald Trump ha provocato un ritardo di quasi cinquanta minuti nell’inizio della partita, dovuto alle severe misure di sicurezza e alle lunghe file che hanno esasperato gli spettatori, molti dei quali avevano speso cifre superiori ai mille dollari per assicurarsi un posto all’Arthur Ashe Stadium. Un tifoso ha sintetizzato l’umore generale: «In quarant’anni di tennis non ho mai visto una cosa simile».

Tra i presenti in tribuna anche volti noti dello spettacolo e dello sport: da Danny DeVito a Bruce Springsteen, passando per Lindsey Vonn. Accanto a Trump, immortalato durante l’inno nazionale tra applausi e fischi, erano seduti anche l’inviato speciale Steve Witkoff, il segretario al Tesoro Scott Besset, la ministra della Giustizia Pam Bondi e Jared Kushner. La Us Tennis Association aveva chiesto alle emittenti televisive di limitare la visibilità delle reazioni più critiche nei confronti del presidente, il primo a seguire una finale degli US Open dai tempi di Bill Clinton.

Alla fine, il pubblico ha tributato un applauso meritato ai due protagonisti di una sfida che ha consacrato definitivamente Carlos Alcaraz, che torna così a dominare la scena mondiale e a scrivere una nuova pagina del tennis internazionale.













