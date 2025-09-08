Napoli, ansia Rrahmani: possibile stop di un mese. Beukema-Buongiorno, la nuova coppia per Conte

Condividi

Occhi puntati su Castel Volturno e dita incrociate: il Napoli e Antonio Conte attendono con apprensione gli esiti delle indagini diagnostiche a cui si sottoporrà oggi Amir Rrahmani. Le prime valutazioni parlano di uno stop che potrebbe aggirarsi attorno alle quattro settimane, ma solo gli esami strumentali scioglieranno definitivamente le riserve sull’entità del problema fisico accusato dal centrale kosovaro.

Un’assenza pesante, che rischia di condizionare non solo il cammino in campionato, ma anche quello europeo degli azzurri, attesi da un calendario fitto e impegnativo tra Serie A e Champions League. Il club, da parte sua, mantiene il massimo riserbo: si valuta ogni possibilità, incluso un recupero in tempi più rapidi, ma prevale la linea della cautela per evitare ricadute.

Con Rrahmani ai box, Conte si prepara a ridisegnare la retroguardia e la sfida del Franchi contro la Fiorentina potrebbe segnare l’esordio dal 1’ in Serie A di Sam Beukema. Arrivato dal Bologna durante il mercato estivo, l’olandese è stato uno degli investimenti più importanti della nuova dirigenza, ma finora non ha ancora trovato spazio tra i titolari. Ora sembra essere arrivata la sua occasione.

Beukema, infatti, è in pole per affiancare Alessandro Buongiorno, che ha finalmente lasciato alle spalle i problemi fisici estivi ed è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. Una coppia inedita, ma dal grande potenziale: forza fisica, senso della posizione e buona tecnica di base per costruire dal basso, elementi che Conte considera fondamentali nel suo sistema difensivo.

Alle loro spalle scalpitano Juan Jesus e Marianucci, che al momento sembrano destinati alla panchina. Il tecnico salentino ha bisogno di certezze e, in un momento delicato come questo, è intenzionato ad affidarsi a chi garantisce maggior solidità.

Nel quartier generale di Castel Volturno, il rientro della squadra è previsto nelle prossime ore, con lo staff medico pronto a sottoporre Rrahmani ai test necessari per chiarire la diagnosi. Fino ad allora, in casa Napoli si naviga a vista. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quanto il leader difensivo dovrà restare fuori, ma una cosa è certa: senza Rrahmani, per Conte inizia un nuovo capitolo. E Beukema è pronto a prendersi la scena.













