Caivano, uomo arrestato durante la Prima Comunione della figlia: minacciava di morte la moglie

Condividi

Visite: 20

13 Visite

Un evento che avrebbe dovuto essere all’insegna della gioia e della condivisione si è trasformato in una giornata di paura e violenza. È accaduto a Caivano, dove una festa per la Prima Comunione è degenerata al punto da richiedere l’intervento dei Carabinieri, culminando con l’arresto del padre della bambina.

I militari della sezione radiomobile della compagnia locale sono intervenuti in un albergo della zona, allertati da alcuni clienti visibilmente preoccupati per quanto stava accadendo. All’interno della sala dove si stava tenendo il pranzo in onore della piccola, gli uomini dell’Arma si sono trovati davanti a una scena già fuori controllo: il padre della festeggiata, un uomo di 40 anni, stava litigando violentemente con il suocero, intervenuto per difendere la propria figlia, una donna di 36 anni, vittima delle aggressioni verbali del marito.

I Carabinieri hanno cercato di riportare la calma, ma l’uomo – secondo quanto riferito dagli stessi militari – avrebbe continuato a minacciare e insultare la moglie, tentando più volte di aggredirla fisicamente, senza riuscirci solo grazie al pronto intervento degli agenti. L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe anche urlato minacce pesanti: “Giuro che stasera do fuoco a te e a tuo padre!”, avrebbe gridato in un crescendo di rabbia.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per prestare le prime cure alla donna, visibilmente scossa per l’accaduto. Il marito, intanto, è stato condotto in caserma per accertamenti. Qui, i Carabinieri hanno sottoposto l’uomo all’alcol test: il risultato non ha lasciato spazio a dubbi. Due le misurazioni effettuate con l’etilometro: la prima ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,54 grammi per litro, la seconda di 1,58 – ben oltre il limite consentito per chi si mette alla guida, fissato a 0,5 g/l.

Gli accertamenti hanno poi permesso di appurare che l’uomo era già stato arrestato in passato per maltrattamenti nei confronti della moglie. Anche questa volta, per lui è scattato l’arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e ubriachezza molesta. La donna ha formalizzato la denuncia e, come previsto in questi casi, è stato attivato il protocollo del “codice rosso”, a tutela delle vittime di violenza domestica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti