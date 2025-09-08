Marano, sciolto il Comune: arriva anche il provvedimento del Prefetto che sospende Sindaco, Consiglio e Giunta comunale in attesa del DPR del Capo dello Stato. Intanto la nostalgia canaglia inizia a fare effetto

Condividi

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Marano di Napoli.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale di Marano di Napoli, affidando la gestione dell’Ente ad una Commissione prefettizia composta dal Prefetto a riposo, Vincenzo Cardellicchio, dal Viceprefetto Fabio Giombini, e dal Dirigente di II fascia area I, Michele Albertini.

Intanto è già iniziata la nostalgia, maledetta nostalgia canaglia da parte di ex consiglieri, assessori, amichetti del potere, giornalisti di regime che stanno bazzicando da ore sotto il Comune, in attesa di non si sa cosa. Prendete i vostri effetti personali e andate, andate in serenità.













