Qualiano: carabinieri arrestano 28enne dopo un inseguimento

A Qualiano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Davide Bevilacqua, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Denunciato per lo stesso reato un 26enne.

La gazzella sta percorrendo corso Campano quando incrocia una Fiat Panda con a bordo i due e un’altra persona. All’alt, il 28enne finge di accostare per poi fuggire. Ne nasce un’inseguimento e dopo alcuni minuti la Panda frena per far scendere il 26enne. Bevilacqua, sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi, non poteva essere in compagnia di un altro pregiudicato ma il suo tentativo è andato storto. I carabinieri bloccano tutti i passeggeri della Panda e ricostruiscono la vicenda.

L’uomo è stato arrestato. Il terzo passeggero era un 23enne incensurato

