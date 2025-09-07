A Qualiano il Quinto Memorial Schiattarella: calcio, emozione e ricordo

Condividi

Visite: 9

18 Visite

Una domenica all’insegna del calcio, dell’amicizia e della memoria quella vissuta oggi a Qualiano, dove si è svolto il Quinto Memorial Rosario Schiattarella, il triangolare in ricordo del calciatore scomparso nel 2021.

L’evento si è tenuto sul campo sportivo Santo Stefano, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale presente con il sindaco De Leonardis, l’assessore Onofaro e il consigliere Cerqua – e all’impegno degli amici di Rosario, che da cinque anni portano avanti l’iniziativa con passione e affetto. Schiattarella, volto noto del calcio dilettantistico dell’hinterland a nord di Napoli, ha vestito per anni anche la maglia del Marano, città in cui risiedeva.

A conclusione della manifestazione, spazio alle premiazioni delle squadre partecipanti e a un commosso omaggio alla famiglia del calciatore. Un appuntamento ormai tradizionale, in cui il pallone diventa simbolo di ricordo e unione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti