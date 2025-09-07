QUARTO. EPISODI DI VIOLENZA IN CITTÀ. SABINO: SUBITO UN COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA”

10 Visite
Come Comune di Quarto condanniamo fermamente quanto sta accadendo nelle ultime settimane in città. Episodi di violenza inspiegabili, l’ultimo dei quali avvenuto la notte scorsa e sul quale stanno indagando i Carabinieri della Tenenza di Quarto e della Compagnia di Pozzuoli. Tutto ciò è inaccettabile e non tollereremo ulteriori simili comportamenti, come le continue risse tra minorenni.
Siamo già al lavoro per rafforzare prevenzione e controlli, con l’arrivo nei prossimi mesi di nuovi agenti della Polizia Locale dal concorso in atto, portando l’organico oltre gli attuali 27.
Sul territorio, poi, abbiamo attivato 125 telecamere a supporto delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il costante impegno. Ma riteniamo opportuno e necessario chiedere al Prefetto di Napoli la convocazione di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nelle prossime ore formalizzeremo la richiesta ufficiale.
Dobbiamo garantire maggiore sicurezza ai nostri concittadini, anche in vista del ricco cartellone di eventi culturali e musicali previsti per la festa patronale.
La tutela della comunità resta priorità assoluta!