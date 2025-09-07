QUARTO. EPISODI DI VIOLENZA IN CITTÀ. SABINO: SUBITO UN COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA”

Visite: 19

Come Comune di Quarto condanniamo fermamente quanto sta accadendo nelle ultime settimane in città. Episodi di violenza inspiegabili, l’ultimo dei quali avvenuto la notte scorsa e sul quale stanno indagando i Carabinieri della Tenenza di Quarto e della Compagnia di Pozzuoli. Tutto ciò è inaccettabile e non tollereremo ulteriori simili comportamenti, come le continue risse tra minorenni.