Scioglimento Marano, Rescigno (Anticamorra): “Vittoria dello Stato, un plauso a Piantedosi, Di Bari e alle forze dell’ordine”

«Lo scioglimento del Comune di Marano segna un momento importante per tutta la provincia di Napoli. È la dimostrazione che lo Stato, con i suoi organi di controllo, è presente e sa intervenire con fermezza quando emergono condizionamenti inaccettabili. A nome della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania – dichiara la Presidente Carmela Rescigno – rivolgo un plauso al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, alla Commissione d’accesso e al Prefetto di Napoli Michele Di Bari, che hanno saputo condurre con determinazione un’azione di prevenzione capace di riportare la legalità al centro della vita amministrativa.

Tempo fa, come Commissione, avevamo sollevato l’attenzione su anomalie nella gestione dei beni confiscati e su delicate vicende amministrative. Oggi, anche grazie a quel lavoro di denuncia, supportato da un’attenta stampa che ha contribuito a mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica, si è giunti a una decisione che rappresenta una risposta concreta alle aspettative dei cittadini.

Ogni illazione su una decisione di natura politica è totalmente priva di fondamento e svilisce il lavoro svolto con serietà e sacrificio da inquirenti e forze dell’ordine. L’intervento dello Stato non deve essere percepito come un trauma, bensì come una svolta legalitaria, un’occasione per restituire fiducia nelle istituzioni e rafforzare la credibilità dell’azione pubblica.

Un ringraziamento particolare – conclude Rescigno – va alla Compagnia dei Carabinieri di Marano, al Vice Prefetto Chietti, al Maggiore Alberto Leso e al Tenente Andolina, per la professionalità e l’impegno profusi durante le operazioni di accesso ispettivo: il loro contributo è stato determinante per questo risultato a beneficio dell’intera provincia di Napoli».













