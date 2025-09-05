Comune sciolto, dialogo semiserio tra due cittadini maranesi avviliti

Condividi

– Quinto scioglimento per mafia. Marano ormai ha più commissari che semafori.

– Eh, per il Comune è diventato un format. Tipo ‘Scioglilo Ancora, Marano’. Stagione cinque. Sempre con gli stessi personaggi.

– Con qualche new entry, però. Come quelli che pensano che si tratti di ‘una manovra politica’. Come se il dossier da 450 pagine si fosse scritto da solo.

– 450 pagine? Cioè, nemmeno la tesi di mio cugino in ingegneria aerospaziale era così lunga.

– Eppure, sui social c’era gente che scriveva: ‘Tutto a posto, Marano è un esempio’.

– Sì, un esempio sì… ma da non seguire. È come dire che Titanic è un modello di navigazione.

– A me fa ridere quello che dice: ‘Si, però abbiamo assegnato i beni confiscati!’. E l’ha fatto dopo l’arrivo degli ispettori, quando ormai era tardi.

– È come fare la differenziata il giorno dopo che ti hanno multato per l’immondizia. Bravo, ma fuori tempo massimo.

– Ma il top resta il tentativo di dare la colpa al prefetto di Bari. Bari! Ma che c’entra Bari?!

– Ma che ti devo dire. Forse pensavano di amministrare un’altra città. Comunque, è il classico: quando ti beccano con le mani nella marmellata, accusi il produttore di marmellata.

– Ora il sindaco dice che farà ricorso. Vuole difendere l’onore della città.

– Sì, ma il problema è che mentre difende l’onore, l’onore ha già prenotato il treno per andarsene.

– Secondo me qualcuno crede davvero che lo scioglimento sia come prendere un brutto voto a scuola.

– Sì, tipo: ‘Questa volta ci è andata male, ma al prossimo compito ci rifacciamo!’ Peccato che qui il compito era gestire una città e l’hanno consegnato in bianco.

– Ora arriverà il commissario.

– Eh, speriamo che abbia anche i caschi, le armature e la pazienza di Giobbe. Marano non si amministra, si esorcizza.

– Sai cosa mi preoccupa di più?

– Che tra sei mesi la gente dirà: ‘Però con quelli di prima almeno si campava’.

– Eh, la nostalgia dei disastri. La sindrome di Stoccolma istituzionale.

– No, al limite la sindrome di Sto colmo: perché qua di guai siamo pieni fino all’orlo

– Nel 2027 si vota… ci speri ancora?

– Sperare? Ho messo da parte i sogni, ormai gioco solo con le illusioni.

– Meglio non perderla del tutto la speranza.

– Magari la mettiamo in lista per le prossime elezioni…













