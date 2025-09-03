Sorrento: corrieri e autisti di NCC nel mirino dei ladri a Sorrento. Carabinieri arrestano 42enne

Condividi

Corrieri e autisti di NCC nel mirino dei ladri a Sorrento. I carabinieri della locale compagnia e della stazione hanno intensificato i controlli e stanno analizzando le decine di immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nel centro cittadino.

Solo ad Agosto erano state segnalati 8 furti ad altrettanti corrieri e autisti nella zona centrale di Sorrento. Furti sui veicoli dei corrieri che effettuano consegne di generi alimentari ma non solo ai vari esercenti della zona ma anche furti sui veicoli NCC.

Smartphone, portafogli, borse e marsupi lasciati incustoditi e rubati in pochi minuti.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di accertare come tutti i reati avessero elementi in comune sia nella tempistica che negli esiti finali facendo presumere l’esistenza di un unico autore. In sostanza il ladro arrivava a Sorrento con il treno o gli autobus dell’Eav per poi sparire con gli stessi mezzi una volta finito il “lavoro”.

L’accelerata alle indagini dopo due furti commessi il 22 e il 23 agosto quando i carabinieri individuano l’uomo e ricostruiscono il percorso.

E’ l’alba quando l’ennesima vittima – un’autista NCC – si presenta nella stazione dei Carabinieri di Sorrento. Poco prima ignoti avevano rubato il suo borsello con all’interno le carte di credito e qualcuno stava effettuando dei prelievi all’Atm di corso Italia. La gazzella raggiunge lo sportello bancomat e bloccano poco distante un individuo. Si tratta del già noto alle forze dell’ordine Salvatore Napoli, 42enne di Torre Annunziata. Perquisito, l’uomo viene trovato in possesso di 5 carte di credito appena rubate e di 900 euro che lo stesso 42enne ammetterà di aver prelevato. Nelle tasche dell’uomo anche un coltello e la tipica chiavetta per estrarre le sim dagli smartphone.

