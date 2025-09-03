Calabria, Vibo Valentia: il format di successo Clapper si evolve con la nascita dei Clapper Meeting

120 Visite
Un rintocco che si fa più forte, un segnale che si espande per abbracciare in modo ancora più concreto la comunità. Clapper, il format di successo ideato e condotto da Vincenzo Neri, noto al pubblico calabrese attraverso le frequenze di Radio Onda Verde, inaugura una nuova e ambiziosa fase. Già apprezzato per le sue dirette radiofoniche e per il format video Clapper Di Sera, il progetto ora evolve, trasformandosi in un’iniziativa di impegno sociale ancora più strutturata.
La novità non è la nascita di un programma, ma il suo potenziamento. La piattaforma di comunicazione si arricchisce infatti dei “ClapperMeeting“: incontri periodici pensati come veri e propri laboratori di idee e confronto. L’obiettivo è consolidare e creare nuovi spazi di aggregazione, informazione e intrattenimento, tessendo una rete solidale sul territorio.
A segnare questa evoluzione è il coinvolgimento di figure di rilievo del tessuto sociale locale. Tra queste, spicca la partecipazione attiva del dottor Giusy Borello, stimato medico che ha deciso di mettere la propria esperienza umana e professionale a disposizione dell’iniziativa. Un gesto che trascende la mera pratica medica per farsi espressione di un supporto fondato sull’ascolto e sulla vicinanza, un modo per onorare lo spirito ippocratico rispondendo concretamente alle esigenze della comunità.
Al suo fianco, i soci della Promotors APS che collaborano già alla programmazione di questa nuova fase. La loro missione è chiara: potenziare la capacità del format di fare rete per contrastare la solitudine, l’emarginazione e ogni forma di discriminazione. L’intento è dare ancora più risonanza a luoghi e persone che meritano di essere ascoltati.
Clapper, quindi, non è più solo un battito che richiama, ma un movimento che cresce. La sua campana, già nota e riconoscibile, suona oggi con un’intensità rinnovata, chiamando a raccolta tutti coloro che credono nella possibilità di un cambiamento condiviso.
Anche in questa sua nuova veste, il progetto mantiene saldo il legame con i tanti vibonesi e calabresi che vivono all’estero. Anzi, lo rafforza, proponendosi come una finestra sempre più interattiva sulla propria terra e come una compagnia preziosa per riscoprire radici, voci e volti che uniscono anche a distanza.
La campana di Clapper, dunque, continua a suonare per tutti, ma con un messaggio più forte: è un invito a partecipare attivamente a questa evoluzione, a credere che insieme si può continuare a costruire una comunità sempre più viva, accogliente e solidale.