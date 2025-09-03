Napoli. In Consiglio approvate quattro delibere, la mozione sul Fondo della Povertà Educativa e quattro ordini del giorno

Con 26 consiglieri presenti si è aperta in via Verdi la seduta del Consiglio comunale, presieduta da Enza Amato.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione per il ripristino del Fondo Povertà Educativa Minorile, illustrata dalla consigliera Mariagrazia Vitelli (PD) e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.

Vitelli ha ricordato che negli anni precedenti l’iniziativa aveva coinvolto circa 500 mila minori e che, allo stato attuale, sono stati stanziati 3 milioni di euro all’anno fino al 2027. il dispositivo chiede, quindi, di destinare ulteriori risorse e garantire una progettualità stabile anche oltre il 2027. La presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, ha sottolineato che sarebbe auspicabile l’approvazione di una legge sulla comunità educante. Il problema, infatti, non riguarda soltanto i minori, ma anche le famiglie e i territori nei quali i ragazzi crescono, studiano e vivono.

Approvato, poi, all’unanimità, con le modifiche proposte da Massimo Cilenti (Napoli Libera), l’ordine del giorno, a firma di Rosario Andreozzi (Napoli Solidare Europa Verde Difendi la città) e Antonio Bassolino (Misto), intitolato “Napoli città 30” che impegna l’Amministrazione alla sperimentazione di zone con il limite di velocità 30 km/h per i veicoli. Non è soltanto una misura tecnica, ha spiegato Andreozzi, le zone 30 restituiranno ai cittadini, a chi si muove a piedi o in bicicletta, e a chi vive nelle aree urbane una maggiore sicurezza.

In precedenza per gli interventi urgenti è intervenuto Il consigliere aggiunto Savary Ravendra che ha denunciato i tempi lunghissimi per il rilascio dei permessi di soggiorno, che riguardano circa duemila persone in città e impediscono l’accesso a diritti fondamentali come il lavoro. Ha chiesto al Sindaco e alla Giunta di farsi carico del problema. Nino Simeone (Misto) ha criticato le multe elevate agli autobus turistici durante le fermate in stazione, porto e aeroporto, chiedendo aree dedicate. Ha inoltre segnalato la necessità di riorganizzare la viabilità in occasione delle partite al Maradona.

Antonio Bassolino (Misto) è intervenuto sul tema della delinquenza giovanile, legata al contesto cittadino e alla criminalità organizzata. Ha chiesto una seduta dedicata del Consiglio per affrontare il fenomeno, puntando su prevenzione e educazione.

Massimo Pepe (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha richiamato l’attenzione sulla situazione di quattro famiglie che vivono nel plesso scolastico Virgilio I a Scampia, chiedendo un percorso di reinserimento nel rispetto delle norme.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha segnalato criticità in più ambiti: assunzioni interinali in Asìa invece degli idonei, carenze nella gestione del verde e dei parchi, necessità di un piano traffico anche per i bus turistici e sviluppo del trasporto pubblico nelle periferie. Ha inoltre proposto di favorire la costruzione di uno stadio di proprietà per la SSC Napoli.

Pasquale Esposito (PD) ha denunciato l’accoltellamento di un ragazzo al rione Berlingieri come segnale di un allarme giovanile, chiedendo più controlli e contrasto alle feste abusive notturne. Ha sollecitato maggiore attenzione sulle autorizzazioni abitative dei bassi e verifiche sulle antenne di telefonia mobile.

Toti Lange (Misto) ha criticato l’intervento tardivo contro l’abusivismo nel settore taxi e invitato la task force per il decoro ad ascoltare anche le segnalazioni dei consiglieri. Ha chiesto più investimenti nelle periferie anziché eventi costosi come il villaggio di Natale in piazza Plebiscito.

Aniello Esposito (PD) ha espresso contrarietà alla delibera di Giunta per l’assunzione di interinali in Asìa, chiedendo chiarimenti all’assessore Santagada.

Salvatore Guangi (FI) ha sollecitato la riapertura il 15 settembre delle stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone della metro 1, l’attuazione della delibera sul blocco degli sgomberi e l’installazione di telecamere contro sversamenti abusivi nell’area nord.

Gennaro Esposito (Misto) ha richiamato l’attenzione sull’illegalità diffusa: occupazioni abusive, parcheggiatori e violenze minorili.

Iris Savastano (FI) ha definito singolare la pubblicazione del bando Asìa per interinali a ridosso di Ferragosto. Sulla gestione del San Carlo ha ricordato l’attività della Commissione Trasparenza, da lei presieduta, in attesa di risposte.

Sergio D’Angelo (Napoli Solidale) ha sottolineato che la repressione non basta contro la criminalità minorile, servono nuove politiche per affrontare il disagio sociale. Ha criticato l’investimento di oltre 5 milioni di euro per le luminarie natalizie.

Ciro Borriello (M5S) ha denunciato le gare automobilistiche abusive a Piazza Bisignano nel quartiere Barra e i problemi di viabilità in via Marina all’altezza degli esercizi commerciali dopo l’incrocio con corso Arnaldo Lucci.

Salvatore Flocco (M5S) ha chiesto più forze dell’ordine, coordinamento e ascolto dei cittadini, proponendo un consiglio monotematico sulla sicurezza. Ha inoltre chiesto di rivedere la viabilità nelle aree adiacenti allo stadio Maradona.

L’Aula è poi passata all’esame delle delibere all’ordine dei lavori.

L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza ha illustrato la delibera n. 322, relativa alla rimodulazione delle risorse da destinare all’ampliamento del deposito officina della linea 6, all’acquisizione di risorse della Città Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico degli studenti del liceo Pansini e all’intervento di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia. Nel corso del suo intervento, Cosenza ha informato l’Aula che i lavori per le stazioni dell’area nord della linea 1 sono conclusi e che è in corso la fase di prova dei treni, confermando quindi la prevista riapertura al 15 settembre. La delibera è stata approvata a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi Forza Italia, Maresca e Insieme per Napoli-Lega Napoli.

L’assessora alle Politiche Giovanili Chiara Marciani ha illustrato la delibera n. 338, relativa a una variazione di bilancio per l’utilizzo di una quota di avanzo vincolato pari a circa 1,2 milioni di euro, destinata all’avvio nella Municipalità 3 del progetto PITER – FASE 27, finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione e percorsi professionalizzanti all’estero, oltre che alle relative attività di promozione e comunicazione. La delibera è stata approvata all’unanimità, con il voto favorevole anche delle minoranze (gruppo Maresca e Forza Italia), che hanno riconosciuto la valenza sociale dell’iniziativa.

L’assessora Teresa Armato ha presentato la delibera n. 339, riguardante una variazione di bilancio derivante dalla proroga ministeriale del progetto Infiniti Mondi – Napoli Innovation, Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli. Armato ha precisato che l’importo complessivo del finanziamento, pari a circa 14 milioni di euro, non subisce modifiche. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Sempre Armato ha illustrato la delibera n. 340, relativa alla presa d’atto dell’ammissione al contributo regionale per il progetto “Mi faccio un libro!”, finalizzato alla realizzazione di laboratori per bambini nei locali della biblioteca Giustino Fortunato della Municipalità 9, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Campania per l’assegnazione di contributi alle biblioteche degli enti locali. Anche questa delibera è stata approvata all’unanimità.

L’Aula ha poi discusso la delibera n. 342, concernente una variazione di bilancio per l’utilizzo di una quota di avanzo vincolato, pari a circa 360 mila euro, destinata a interventi di manutenzione straordinaria per garantire sicurezza, efficientamento energetico e accessibilità dello stadio Maradona, finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli. Nel dibattito, il consigliere Gennaro Esposito ha proposto di rinviare la delibera in commissione per approfondire vari aspetti tecnici. La proposta è stata condivisa da Nino Simeone (Misto). Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha sottolineato la necessità di chiarire preliminarmente la volontà di mantenere lo stadio come sede del Calcio Napoli, elemento determinante per la programmazione di futuri interventi strutturali, oltre a richiedere la messa a disposizione degli allegati tecnici per i consiglieri. Salvatore Guangi (Forza Italia) e Rosario Palumbo (Insieme per Napoli-Mediterranea) hanno espresso parere favorevole al rinvio, criticando la mancanza di documentazione completa. L’Aula ha approvato all’unanimità il rinvio della delibera in commissione.

Infine sono stati discussi e approvati altri tre ordini del giorno. Nello specifico, stato approvato all’unanimità quello a firma del consigliere Gennaro Esposito (Misto) per l’istituzione di un Museo della canzone napoletana. All’unanimità è stato approvato anche l’ordine del giorno, presentato dai consiglieri Iris Savastano e Salvatore Guangi (Forza Italia), per l’intitolazione a Pasquale Apicella, poliziotto caduto in servizio, di via della Ferrovia nel quartiere Secondigliano.

Il consigliere Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco) ha illustrato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari e approvato all’unanimità, che impegna l’Amministrazione a intitolare a Papa Francesco lo slargo di Capodimonte. Nel corso del suo intervento, Paipais ha ricordato come il Santo Padre abbia definito Napoli “laboratorio di umanità” e abbia espresso, in occasione di un’udienza privata con lo stesso consigliere, un vivo apprezzamento per la passione e il calore dei cittadini napoletani.

Dopo l’interruzione dei lavori, per consentire lo svolgimento dell’audizione dei lavoratori della Napoli Servizi, la seduta è stata sciolta per la mancanza del numero legale.