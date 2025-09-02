“Illuminiamo Napoli 2025”: la città, a Natale, si accende con un maxi piano di luci, eventi e magia per tutta la città

Napoli si prepara a vivere un Natale straordinario grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, un progetto di ampio respiro promosso dalla Camera di Commercio partenopea in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’obiettivo è ambizioso: trasformare la città in un grande palcoscenico di luci, emozioni e condivisione durante il periodo delle festività.

Il programma, presentato ufficialmente nel prestigioso Salone delle Grida di Piazza Bovio, prevede l’installazione di oltre 150 chilometri di decorazioni luminose, spettacolari installazioni 3D, maestosi alberi addobbati e un grande Villaggio di Babbo Natale aperto gratuitamente al pubblico. A firmare il protocollo d’intesa sono stati il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

L’investimento complessivo per l’operazione è di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni stanziati direttamente dall’ente camerale. Le luminarie verranno accese entro il 15 novembre e illumineranno la città fino al 7 gennaio, toccando non solo le aree centrali e le principali strade commerciali, ma anche le periferie e le zone a vocazione turistica.

«Attraverso questa iniziativa vogliamo dare una spinta concreta al comparto economico locale, offrendo un sostegno reale alle imprese del commercio e del turismo, che puntano molto sul periodo natalizio», ha spiegato Ciro Fiola. «Abbiamo pianificato tutto con largo anticipo per garantire un’organizzazione efficiente e valorizzare Napoli come destinazione natalizia di riferimento anche a livello internazionale».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco Manfredi: «Questo progetto nasce da un lavoro congiunto che vuole rendere Napoli ancora più attrattiva, vivibile e coinvolgente. Le luminarie non sono semplici ornamenti, ma un vero simbolo di festa e vitalità, pensato per ogni zona della città».

Il fulcro simbolico dell’iniziativa sarà il Villaggio di Babbo Natale, allestito in Piazza del Plebiscito dall’8 al 21 dicembre. Sarà uno spazio dedicato soprattutto alle famiglie, con attività gratuite, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli.

L’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, ha voluto sottolineare anche l’importanza culturale e strategica dell’iniziativa: «Non si tratta soltanto di un progetto estetico, ma di un’azione concreta per valorizzare l’identità culturale della nostra città e rafforzarne la vocazione turistica. Con “Illuminiamo Napoli 2025” vogliamo offrire un Natale partecipato, inclusivo e capace di generare benefici economici diffusi. Le luci saranno un simbolo di bellezza e coesione sociale in ogni quartiere».

Alla conferenza di presentazione erano presenti numerose autorità, tra cui rappresentanti delle forze dell’ordine, sindacati, presidenti delle Municipalità cittadine, consiglieri comunali e membri della giunta e del consiglio camerale.

Il progetto, sostenuto economicamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli e dal Comune, mira a fare del Natale napoletano un’occasione di rilancio, condivisione e visibilità a livello globale, puntando sulla luce come metafora di rinascita e attrattività.