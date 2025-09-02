Napoli, Galleria Umberto I: in arrivo cancelli d’ingresso e sorveglianza notturna per la tutela del sito

Condividi

Visite: 14

27 Visite

La Galleria Umberto I di Napoli si prepara a un importante intervento di sicurezza e valorizzazione. Durante un incontro tenutosi presso la Prefettura, convocato dal prefetto Michele di Bari, è stato discusso un piano integrato per la salvaguardia e il rilancio dell’emblematico spazio cittadino.

Al tavolo tecnico erano presenti rappresentanti del Comune di Napoli, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dell’Università Federico II, della Camera di Commercio, di Sidief spa, di Intesa Sanpaolo, dell’Unione Industriali, di Confcommercio e di Aicast. L’incontro ha permesso di fare il punto sui lavori in corso, in particolare quelli relativi al rifacimento della pavimentazione, e sull’importanza del rispetto delle norme per l’utilizzo degli spazi interni alla Galleria.

Uno degli aspetti centrali dell’incontro ha riguardato il progetto per l’installazione di due cancelli agli ingressi principali della Galleria, misura pensata per migliorare la gestione degli accessi e garantire una maggiore tutela del sito. Secondo quanto emerso, la progettazione definitiva sarà completata entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di accelerare i tempi di realizzazione.

Oltre ai cancelli, si sta considerando anche l’adozione di un servizio di sorveglianza notturna, che permetterebbe di prevenire atti vandalici o usi impropri dello spazio nelle ore notturne. Una misura che si inserisce in un disegno più ampio di riqualificazione e tutela.

La Prefettura ha evidenziato come questo piano di interventi possa rappresentare un passo fondamentale per restituire dignità e piena accessibilità a uno dei luoghi simbolo di Napoli, crocevia di cultura, arte e architettura. “La riqualificazione della Galleria contribuirà in modo significativo a conservare una testimonianza storica di grande rilievo – ha sottolineato la Prefettura – favorendo al tempo stesso la valorizzazione del patrimonio artistico e rendendolo fruibile in sicurezza a cittadini e visitatori”.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti