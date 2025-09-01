GIUSEPPE CHIANESE E’ IL NUOVO FIDUCIARIO CONI PER LA CITTA’ DI MUGNANO

Condividi

Il Comitato Regionale CONI Campania è lieto di annunciare la nomina del nuovo Fiduciario CONI per la città di Mugnano di Napoli. Si tratta di Giuseppe Chianese , figura di spicco nel panorama sportivo locale, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 11/07/2025.

Il Fiduciario CONI svolgera’ un ruolo cruciale nel territorio, fungendo da punto di riferimento per le società sportive, gli atleti e le istituzioni locali. Il suo compito principale è quello di promuovere e coordinare le attività sportive, garantendo il rispetto dei regolamenti e degli standard qualitativi stabiliti dal CONI.

Giuseppe Chianese vanta una solida esperienza nel mondo dello sport, avendo ricoperto ruoli di rilievo in diverse organizzazioni sportive. La sua profonda conoscenza del contesto locale e la sua passione per lo sport lo rendono la figura ideale per questo incarico.

Siamo entusiasti di accogliere Giuseppe Chianese nel nostro team, ha dichiarato il Prof. Sergio Roncelli Presidente del CONI Campania, “la sua esperienza e competenza saranno fondamentali per il consolidamento e la crescita dello sport a Mugnano di Napoli. Confidiamo nella sua capacità di instaurare un proficuo dialogo con tutte le componenti del mondo sportivo locale”. Il nuovo Fiduciario CONI Giuseppe Chianese ha espresso grande soddisfazione per la nomina, ringrazio il CONI Campania nella persona del Prof. Sergio Roncelli per la fiducia accordatami. Sono Onorato di poter mettere la mia esperienza al servizio dello sport mugnanese e mi impegnerò al massimo per contribuire allo sviluppo di un movimento sportivo sempre più ricco e dinamico.”

Il programma di attività del nuovo Fiduciario CONI prevede, tra l’altro, incontri periodici con le società sportive, partecipazione a eventi e manifestazioni, e la promozione di progetti volti a incentivare la pratica sportiva tra i giovani.













