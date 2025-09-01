Israele alza il livello di allerta e non fa sconti: “Gli attivisti della flottiglia saranno trattati come terroristi”

Condividi

Il governo israeliano ha annunciato un piano di linea dura contro la cosiddetta Global Sumud Flotilla, un’iniziativa promossa da attivisti filo-palestinesi con l’obiettivo di sfidare il blocco imposto su Gaza. A guidare la stretta è il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, esponente dell’ultradestra, che ha presentato al gabinetto un progetto dettagliato per contrastare l’azione della flottiglia.

Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, Ben-Gvir ha dichiarato che gli attivisti arrestati non verranno più rimpatriati rapidamente o detenuti in condizioni moderate, come avvenuto in passato, ma saranno imprigionati in strutture ad alta sicurezza, normalmente riservate a sospetti terroristi, come i penitenziari di Ketziot e Damon.

Tra le misure previste vi è la revoca di qualsiasi trattamento speciale: niente televisione, radio o diete alimentari specifiche. “Chi si schiera con il terrorismo non avrà diritto a comodità o privilegi”, ha affermato il ministro, promettendo una linea inflessibile.

Ben-Gvir ha inoltre proposto la confisca di tutte le imbarcazioni coinvolte, che – a suo dire – verranno poi assegnate alle forze dell’ordine israeliane. Secondo la sua interpretazione giuridica, il sequestro delle navi sarebbe legittimo, poiché l’iniziativa della flottiglia rappresenterebbe non solo una provocazione politica, ma anche un tentativo illegale di violare il blocco navale.

Nel suo intervento, Ben-Gvir ha sottolineato che Israele non tollererà più arresti simbolici o rientri silenziosi dei partecipanti: “Dobbiamo inviare un messaggio chiaro. Chiunque scelga di appoggiare Hamas o favorire il terrorismo riceverà una risposta severa”, ha detto, aggiungendo che la detenzione in condizioni rigide servirà da deterrente per scoraggiare future iniziative simili.

Il piano è stato presentato come parte di un’azione più ampia per garantire la sicurezza nazionale. “Le nostre forze navali e di sicurezza sono pienamente operative e pronte ad affrontare qualsiasi minaccia”, ha concluso il ministro.













