Altra aggressione in pronto soccorso a Giugliano: medico colpito da un paziente durante una visita

Condividi

Visite: 71

35 Visite

Ancora un caso di violenza negli ospedali italiani. Nella notte, un medico in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano è stato vittima di un’aggressione da parte di un paziente di 28 anni, arrivato in seguito a un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti prontamente dopo la segnalazione di un testimone presente sul posto, l’aggressore avrebbe prima rivolto minacce verbali al medico, per poi passare all’aggressione fisica. Il medico stava svolgendo una visita di controllo per verificare eventuali traumi riportati dal giovane nell’incidente.

Le ragioni dell’attacco non sono ancora del tutto chiare. Al momento, non è stato accertato cosa abbia provocato la reazione violenta del paziente.

Il medico, soccorso dai colleghi, ha ricevuto una prognosi di tre giorni per le contusioni riportate. Il giovane è stato denunciato per lesioni al personale sanitario.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema delle aggressioni al personale medico, fenomeno purtroppo sempre più frequente nei presidi ospedalieri, in particolare nei pronto soccorso, dove spesso le tensioni e i tempi d’attesa sfociano in comportamenti violenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti