Previsioni meteo a Napoli: forte instabilità tra sole, pioggia e nuvole nei prossimi giorni

Condividi

Visite: 18

25 Visite

Il tempo a Napoli si manterrà variabile nei prossimi giorni, con un’alternanza tra giornate soleggiate, rovesci temporanei e cieli parzialmente nuvolosi. Secondo gli aggiornamenti meteo più recenti, la settimana inizierà all’insegna del bel tempo, per poi lasciare spazio a un quadro atmosferico più instabile tra martedì e mercoledì.

La giornata odierna, lunedì 1 settembre, si presenta prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento nelle ore centrali. La massima sarà di 29°C, attesa intorno alle ore 14, mentre la minima si è registrata alle 6 con 19°C. I venti soffieranno deboli da sud-ovest durante il giorno, con un’intensità che si aggira intorno ai 14 km/h, per poi calmarsi in serata. Il picco dell’irraggiamento solare è previsto alle ore 13, con un valore UV pari a 7.3 (894 W/m²), segnalando un’esposizione elevata.

Domani, martedi 2 settembre, sarà una giornata più dinamica dal punto di vista meteorologico. Sono previsti rovesci intermittenti, in particolare nel pomeriggio, mentre la mattinata sarà caratterizzata da cielo coperto e la sera da nubi sparse. La temperatura oscillerà tra i 20°C di minima (alle 5) e i 27°C di massima (intorno alle 11). I venti saranno moderati al mattino e al pomeriggio, con raffiche da sud-sud-ovest che potranno toccare anche i 30 km/h. Valori UV in calo: il picco sarà alle ore 9 con 1.3, pari a 371 W/m². La quota dello zero termico si abbasserà fino a 3840 metri in tarda serata, con possibile quota neve intorno ai 3720 metri nel primo pomeriggio.

La metà della settimana porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Mercoledì sarà infatti una giornata nel complesso stabile, con cielo poco nuvoloso e temperature piacevoli. La massima si fermerà a 28°C alle ore 14, mentre la minima sarà di 20°C alle ore 6. I venti saranno deboli al mattino da ovest, più moderati nel pomeriggio (fino a 17 km/h), per poi attenuarsi completamente in serata. Anche in questo caso, l’indice UV tornerà a salire: il valore massimo si registrerà alle 13 con un picco di 7.3 (895 W/m²).

Stando alle ultime rilevazioni (ore 8:50) della stazione meteo di Napoli Capodichino, la situazione attuale è stabile: cielo sereno, temperatura di 22°C e assenza di vento. Il radar meteorologico delle ore 9:00 non segnala precipitazioni nelle aree limitrofe.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti