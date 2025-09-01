Marano, guasto alla condotta: Castel Belvedere resta a secco

Condividi

Visite: 46

19 Visite

Ancora disagi idrici a Marano. Un guasto improvviso alla condotta principale ha lasciato a secco la zona di Castel Belvedere e le aree circostanti. L’ufficio tecnico comunale ha comunicato che i lavori di riparazione sono in corso, ma i tempi di ripristino restano incerti.

Anche con l’arrivo di settembre, la questione acqua continua a tenere banco nella città delle mille emergenze, dove interruzioni e disservizi restano all’ordine del giorno. I residenti chiedono interventi strutturali e maggiore trasparenza sulla gestione della rete idrica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti