Dazi, Corte d’Appello Usa: “Gran parte illegali”. Trump annuncia ricorso alla Corte Suprema

Una Corte d’Appello USA ha stabilito che la maggior parte dei dazi di Trump sono illegali, compromettendo l’uso che il Presidente ne fa come strumento chiave di politica economica internazionale. I giudici hanno consentito che i dazi restino in vigore fino al 14 ottobre per dare al governo Trump la possibilità di presentare ricorso alla Corte Suprema.

“La legge conferisce al Presidente un’autorità significativa per intraprendere una serie di azioni in risposta a un’emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste azioni include esplicitamente il potere di imporre tariffe, dazi o simili, o il potere di tassare”, afferma la Corte.

Donald Trump attacca su Truth la sentenza di una Corte d’Appello USA contro i suoi dazi, sostenendo che se fosse lasciata in vigore “distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d’America”. Definisce la Corte “scorretta e partigiana” e annuncia ricorso alla Corte Suprema.













