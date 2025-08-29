Marano, chiude temporaneamente l’isola ecologica: riscontrate anomalie dall’Ispettorato del Lavoro

Condividi

L’isola ecologica di Marano è stata chiusa dopo un controllo da parte dell’Ispettorato del Lavoro effettuato nei giorni scorsi. Durante la visita, gli ispettori hanno riscontrato alcune anomalie legate alla sicurezza, in particolare su elementi strutturali come casse, sensori e altri aspetti relativi alla tutela dei lavoratori.

Sebbene non siano state elevate sanzioni, sono state imposte alcune prescrizioni da rispettare prima di poter riaprire la struttura. Il Comune ha ora 30 giorni di tempo per adempiere ai lavori richiesti, ma si spera che gli interventi possano concludersi anche prima.

Nel frattempo, l’isola ecologica resterà chiusa al pubblico. I cittadini non potranno conferire direttamente i rifiuti ingombranti presso la struttura, ma potranno prenotare il servizio di raccolta a domicilio, già attivo sul territorio. Fu chiusa la struttura anche alcuni anni fa, ma a quanto pare i lavori avviati all’epoca non furono completati o ultimati a dovere.

La data precisa della riapertura resta incerta, aumentando i disagi in un momento già complicato per il settore dei rifiuti.

Intanto, crescono anche i dubbi sull’affidamento del nuovo appalto per la raccolta rifiuti, assegnato recentemente a due ditte per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro. Un appalto che, almeno sulla carta, prevede servizi aggiuntivi rispetto al passato. Tuttavia, il confronto con il precedente affidamento – che sfiorava i 30 milioni – fa sorgere perplessità: come si può fare meglio, con più servizi, spendendo 8 milioni in meno?

Domande legittime, soprattutto alla luce dei continui disagi lamentati dai cittadini in molte zone della città, dove la raccolta risulta inefficiente e i rifiuti si accumulano creando situazioni di degrado.













