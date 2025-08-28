Regionali Campania, Puglia e Veneto. L’era dei cacicchi e dei capibastone non tramonta mai

Condividi

Lo sappiamo tutti come funziona. Passi decenni a farti le ossa, a reggere la carretta, a imparare ogni ingranaggio della macchina. E alla fine, la “ditta” è tua. Sei tu il nuovo capo, il volto fresco, quello che prende decisioni. Ma anche adesso, quando comandi tu, il capomastro guarda sempre altrove: cerca lo sguardo approvante di tuo padre. Tuo zio, che si ritira dallo studio legale, continua a sedere in riunione, ad ascoltare, a correggere. Ti danno la cattedra? Il barone, che da vent’anni pubblica articoli scritti da te, resta comunque lì, a fare ombra.

E poi vai a un convegno: a lui danno la suite extralusso, a te la stanzetta con il bagno cieco.

Vale anche in politica. Non te li scrolli mai di dosso. Sei diventato presidente del Veneto, della Puglia, della Campania, e ormai ti siedi tu al tavolo principale. Ma non illuderti: arrivano sempre loro, i professionisti del torcicollo, quelli che parlano con te ma sbirciano altrove. Non vedono l’ora di cogliere un sopracciglio alzato da Luca Zaia, un’espressione di dissenso di Michele Emiliano, gli occhi al cielo di Vincenzo De Luca — o magari quelli di suo figlio.

Così è comprensibile che figure come Antonio Decaro, Roberto Fico, Alberto Stefani ingoino a fatica il rospo. Hanno costruito carriere solide, ma si ritrovano ancora fianco a fianco con i vecchi capi tribù, che per anni hanno dominato la scena. E con risultati, va detto, tutt’altro che trascurabili.

In Puglia, Decaro ha appena incassato mezzo milione di preferenze alle Europee, ma non vuole ritrovarsi Emiliano e Vendola alle calcagna: uno di qua, uno di là, come i carabinieri di Pinocchio. «Per loro ho stima e affetto», dice, ma poi chiude: «La regione non merita un presidente a metà. Io voglio essere libero».

In Veneto, Stefani per ora tace. Che può fare? Zaia, forse, gli farà la “grazia” di candidarsi solo come capolista della Lega in tutte le circoscrizioni. Intanto Fratelli d’Italia gli ricorda il suo status di “miracolato”, facendo pesare che i voti veri ce li hanno loro. E, in prospettiva, che Giorgia Meloni guarda con sempre maggiore interesse alla Lombardia.

Fico, intanto, aspetta. Il patto campano ormai pare chiuso. Conte ha lavorato ai fianchi, ha parlato con tutti, cenato anche con De Luca. Ha messo insieme i pezzi.

Ma proviamo a cambiare punto di vista. Da quello degli ex, che motivo ci sarebbe per farsi da parte? Perché dovrebbero sparire, portare il pane alle papere a villa Borghese? La saggezza, dice Matteo Renzi, sta nel “saper tramontare”. Ma è una massima che tutti firmano volentieri… finché non tocca a loro.

E così si arriva all’autunno, con le urne che incombono e le gomitate che già volano. Il centrodestra, per quanto litigioso, sembra più collaudato nel trovare un’intesa — magari dolorosa, ma efficace. Nel cosiddetto Campo largo, invece, l’acqua è più agitata. Nonostante gli aggiustamenti in Campania, le tensioni restano. Elly Schlein ha tentato la linea del “scannatevi tra di voi”, sparendo dai radar (Grecia? Svizzera? Stati Uniti? Chissà: nemmeno Federica Sciarelli l’avrebbe trovata).

Ma alla fine è dovuta intervenire per salvare Roberto Fico, accettando di cedere la segreteria regionale a Piero De Luca. Un colpo ai suoi giannizzeri — Sarracino, Ruotolo — e un segnale a Vincenzo De Luca: via libera, in cambio della tregua. E lui, il Gran Campano, ha incassato. Certo, ancora si chiede perché mai la presidenza dovrebbe andare al M5S, che l’ha sempre osteggiato. Ma è uomo pragmatico: la segreteria al figlio, qualche lista civica da indirizzare, assessorati pesanti, garanzie su progetti cari… e il malumore passa. L’accordo si chiude.

Elly Schlein, però, paga dazio. Scalzare il Cacicco, come aveva promesso, si è rivelato impresa impossibile. Nemmeno per lei, che era partita con la promessa di “mandarli all’angolo”.













