Trova la casa svaligiata dai ladri e muore di infarto per lo choc:

Al rientro dalla passeggiata serale con la moglie, ha trovato la casa svaligiata dai ladri e non ha retto al dolore. È morto così, stroncato da un infarto, Giuseppe Capaldini, spoletino di 68 anni. La tragedia si è consumata martedì sera in via Norcia, nella zona di Passo Parenzi. L’uomo, subito dopo cena è uscito insieme alla moglie per fare due passi. Un’abitudine consolidata, d’estate, per prendere un po’ di fresco e magari scambiare quattro chiacchiere con gli amici. Al momento del rientro, intorno alle 23, l’amara sorpresa. L’abitazione, che si trova all’angolo con via Cascia, nel grappolo di abitazioni che separano via Marconi dall’area di Piazza d’Armi, era completamente a soqquadro. Visitata dai ladri, che avevano messo sotto sopra anche il garage.













