È una larva, passa per una ferita. E poi ti mangia dall’interno

Un caso senza precedenti negli Stati Uniti ha messo in allerta le autorità sanitarie: è stato diagnosticato il primo contagio umano da Cochliomyia hominivorax, comunemente nota come “mosca assassina”. Il paziente, rientrato da un viaggio in America Centrale, è stato identificato in Maryland lo scorso 4 agosto, aprendo nuovi scenari sulla diffusione di questo pericoloso parassita.

Questo insetto, le cui larve si nutrono di tessuti vivi, rappresenta una seria minaccia sia per la salute pubblica che per l’industria zootecnica. Le femmine depongono le uova nelle ferite degli animali a sangue caldo e, una volta schiuse, le larve iniziano a divorare i tessuti vivi dell’ospite con le loro bocche seghettate, in un movimento simile all’avvitamento di una vite.

Nonostante il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) abbia rassicurato sulla limitata pericolosità per la popolazione americana, l’evento ha sollevato preoccupazioni concrete. Andrew G. Nixon, portavoce dell’HHS, ha dichiarato che “il rischio per la salute pubblica negli Stati Uniti da questa introduzione è molto basso”, ma le autorità mantengono alta la vigilanza.

Il caso è particolarmente allarmante considerando la progressiva risalita del parassita dal Centro America. A luglio, il Messico ha segnalato un’infestazione a soli 600 chilometri dal confine texano, portando alla sospensione immediata del commercio transfrontaliero di bovini.

Le conseguenze economiche potrebbero essere devastanti. Secondo le stime del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense, un’eventuale epidemia in Texas potrebbe causare danni per almeno 1,8 miliardi di dollari tra perdite di bestiame, costi di manodopera e spese mediche.

Per contrastare questa minaccia, la Segretaria dell’Agricoltura Brooke L. Rollins ha presentato un piano quinquennale che include una strategia innovativa: il rilascio aereo di miliardi di mosche maschio sterilizzate sul Texas meridionale e sul Messico. Questa tecnica, già utilizzata con successo negli anni ’60, mira a interrompere il ciclo riproduttivo del parassita: i maschi sterili si accoppiano con le femmine selvatiche, ma le uova risultanti non si schiudono, portando al collasso della popolazione.

Il parassita, endemico in diverse aree dell’America Centrale e dei Caraibi, richiede un trattamento complesso negli casi di infestazione umana, che include la rimozione manuale delle larve e una profonda disinfezione delle ferite. Fortunatamente, se diagnosticate tempestivamente, le infezioni sono generalmente curabili.

Mentre le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, questo primo caso umano negli Stati Uniti serve come campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare i sistemi di sorveglianza e prevenzione contro le malattie parassitarie emergenti.