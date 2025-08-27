Germania, piano di risparmio per i giovani: 10 euro al mese ai minori dai 6 ai 17 anni

Una proposta anche per l’Italia

A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

Per affrontare il crescente deficit previdenziale, la Germania ha introdotto una misura innovativa: lo Stato verserà 10 euro al mese in un piano di risparmio dedicato a tutti i ragazzi tra i 6 e i 17 anni. L’obiettivo è duplice: da un lato, responsabilizzare le nuove generazioni al risparmio e alla pianificazione del futuro; dall’altro, garantire una forma di “cuscinetto previdenziale” per chi un domani si troverà ad affrontare un sistema pensionistico sempre più fragile.

Si tratta di un fondo che accompagnerà i giovani fino alla maggiore età, accumulando una cifra che, seppur non elevata, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni e verso la sostenibilità del sistema previdenziale.

Una proposta per l’Italia

Anche il nostro Paese si trova a fronteggiare un serio squilibrio demografico: pochi giovani lavoratori dovranno sostenere un numero crescente di pensionati. In questo scenario, misure simili potrebbero essere applicate in Italia.

Sarebbe davvero una bella proposta anche per il nostro Paese introdurre un “fondo previdenza giovani”, con un versamento mensile di almeno 10 euro per ogni minore, eventualmente integrabile con ulteriori contributi volontari dei genitori o incentivi fiscali per chi alimenta questi piani.

Un tale strumento non solo rappresenterebbe un investimento sul futuro previdenziale dei ragazzi, ma avrebbe anche un effetto educativo, avvicinando le nuove generazioni al concetto di risparmio e di previdenza. Inoltre, la diffusione di una misura di questo tipo aumenterebbe la fiducia dei cittadini nel sistema e darebbe un segnale chiaro: la previdenza è un tema che riguarda tutti, e occorre cominciare a costruirla sin dall’infanzia.

La sfida delle pensioni non può essere rinviata. La Germania ha lanciato un segnale forte, e sarebbe davvero una bella proposta anche per l’Italia: servono politiche di lungo periodo, capaci di unire tutela sociale, sostenibilità economica e visione per le future generazioni