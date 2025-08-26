Stuprata a 60 anni nel parco a Roma: preso 26 enne gambiano

Condividi

Ha rapinato e violentato una donna di 60 anni. Poi è fuggito verso la stazione Termini. I carabinieri hanno arrestato lo stupratore del parco di Tor Tre Teste. Si tratta di un 26enne gambiano, irregolare sul suolo italiano. L’uomo, sottoposto a fermo indiziato di delitto, ha confessato di aver agito sotto l’effetto di crack.

I carabinieri della compagnia Casilina sono arrivati a lui grazie alla descrizione fornita dalla vittima, che era stata aggredita domenica mattina all’alba mentre stava portando a spasso il cane: “Mi ha detto che se avessi gridato mi avrebbe tagliato la gola con un coltello”. Gli investigatori, seguendo il tracciato gps del telefono che il 26enne aveva sottratto alla donna, sono riusciti a ricostruire tutto il tragitto della fuga. E proprio grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada percorsa dall’uomo, sono riusciti a raccogliere elementi utili alla sua identificazione. Sono così state avviate le ricerche 26enne gambiano.













