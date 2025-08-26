Ciro Luongo, la Procura ferma la cremazione: funerali ancora senza data

40 Visite
Restano in sospeso i funerali di Ciro Luongo, il poliziotto 58enne in servizio al commissariato di Giugliano, ucciso nei giorni scorsi nel parco di Melito dal figliastro Roberto Marchese. Il giovane è stato arrestato e si trova attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale.
La famiglia della vittima, padre di altri due figli, aveva espresso la volontà di procedere con la cremazione del corpo. Una richiesta respinta dalla Procura di Napoli Nord per esigenze legate alle indagini tuttora in corso.
Le esequie potrebbero svolgersi nei prossimi giorni, ma al momento non è stata ancora fissata una data ufficiale, né si conoscono orario e luogo del rito funebre.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews