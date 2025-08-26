Schlein predica cambiamento, ma convoca i fedelissimi, Sarracino e Ruotolo, per blindare De Luca junior

Condividi

Ormai è questione di ore, forse giorni, per l’ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania per il cosiddetto campo largo. Il volto storico del M5S, già presidente della Camera, ha incontrato nei giorni scorsi Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Antonio Misiani, commissario Pd in Campania, per limare gli ultimi dettagli politici e “tecnici” della sua corsa: nomi da inserire in lista, quote da distribuire tra gli alleati e – soprattutto – il delicato tema delle concessioni da fare a chi, in teoria, dovrebbe essergli avversario più che partner. Ovvero Vincenzo De Luca.

Il governatore uscente, che con Fico ha un rapporto tutt’altro che idilliaco, non si rassegna a uscire di scena senza lasciare eredi e impronte. Non a caso, nel pacchetto delle richieste portate al Nazareno insiste con forza per un futuro ruolo di vertice per il figlio, Piero De Luca, oggi deputato e capogruppo dem in Commissione Affari Europei alla Camera, e per almeno due assessorati pesanti nel prossimo esecutivo campano. Un’ipoteca neanche troppo velata sul futuro assetto del partito locale e della giunta, che stride con l’idea di rinnovamento sbandierata da Schlein e dagli stessi 5 Stelle.

SCHLEIN E IL NODO DEL “NUOVO CHE NON AVANZA”

La segretaria del Pd, Elly Schlein, nel frattempo prova a tenere insieme i pezzi di un puzzle sempre più difficile da comporre. Chiama all’unità i suoi uomini di fiducia, in particolare Marco Sarracino e Sandro Ruotolo, entrambi perplessi – se non apertamente contrari – all’ascesa di De Luca junior alla guida del partito campano. Un’operazione che, se portata a termine, certifica l’opposto del rinnovamento generazionale e politico che la leader dem sostiene di voler perseguire.

Il messaggio della Schlein, per ora, è quello di evitare strappi in una fase delicata. Ma la sensazione, tra i suoi stessi fedelissimi, è che il partito continui a muoversi con il freno a mano tirato: troppo compromesso, troppo prigioniero dei veti incrociati, troppo condizionato da figure ingombranti come quella di De Luca, che anche fuori dai giochi formali continua a dettare le condizioni.

TRIDICO E IL “CAMPO LARGO A GEOMETRIA VARIABILE”

In Calabria, invece, il campo largo ha trovato la sua sintesi su Pasquale Tridico, ex presidente Inps ed europarlamentare M5S. Una candidatura condivisa anche da +Europa e Italia Viva, ma non da Azione, che dopo il patto tra Pd e M5S in Toscana ha deciso di sfilarsi da qualsiasi alleanza che coinvolga entrambi i partiti. Carlo Calenda, anzi, guarda con sempre maggiore attenzione al centrodestra in Campania, a patto che il candidato non sia un profilo sovranista, ma un moderato liberale. Il nome sul tavolo è quello di Mara Carfagna, in quota Noi Moderati, che se la gioca con Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia.

Uno scenario che conferma la fluidità del cosiddetto terzo polo, ma che mette anche a nudo l’incapacità del centrosinistra – o di quel che ne resta – di presentarsi con un’identità coerente sul piano nazionale. Il campo largo, oggi, sembra più che altro una sommatoria di sigle, spesso tenute insieme più da necessità numeriche che da reali convergenze politiche.

LA SINDROME DEL “DUOPOLIO”

Non a caso, proprio in queste ore, anche da Avs arrivano segnali di crescente irritazione. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha ribadito il sostegno leale a Tridico, ma ha anche puntato il dito contro la dinamica duale Pd-M5S che rischia di soffocare le altre componenti della coalizione. “Per battere la destra – ha detto Bonelli – serve una proposta plurale, sul piano programmatico e della rappresentanza”.

Una critica tanto più significativa quanto più condivisa da pezzi di coalizione che, seppur minoritari, portano in dote consensi reali e un certo radicamento nei territori. Ma che si sentono messi ai margini da una gestione verticistica e opaca del processo decisionale, in cui spesso contano più gli equilibri interni ai partiti che il progetto politico complessivo.

CONCLUSIONI: IL PD TRA FIAMMATE DI MODERNITÀ E ZAVORRE DI SISTEMA

La candidatura di Fico, al netto delle inevitabili contraddizioni, potrebbe rappresentare un punto di rottura con il passato. Ma sarà davvero così? O, come spesso accade nel Pd, anche i volti nuovi verranno subito normalizzati da logiche di spartizione e da pacchetti di voti da non scontentare?

La domanda resta aperta. E nel frattempo, mentre la Schlein prova a mediare tra innovazione e rendite di posizione, il rischio è che ancora una volta a vincere sia l’equilibrismo. Quello che tiene tutti dentro, ma che lascia fuori – per l’ennesima volta – una visione chiara e coraggiosa del futuro.













