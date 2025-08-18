Campania e Puglia: la trappola dei cacicchi e capibastone locali per il Pd di Elly Schlein

Condividi

Visite: 134

54 Visite

Le vere preoccupazioni per Elly Schlein non arrivano dalle crisi internazionali, ma dalle tensioni interne a due delle principali roccaforti del centrosinistra: Campania e Puglia. In vista delle prossime regionali, il “campo largo” rischia di implodere sotto il peso delle ambizioni personali e dei sistemi di potere costruiti negli anni da Vincenzo De Luca e Michele Emiliano.

Con De Luca impossibilitato a ricandidarsi per un terzo mandato, il presidente campano pone condizioni pesanti per sostenere la candidatura dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico, indicato dal PD e dal M5S. In Puglia, Emiliano sta facendo lo stesso con Antonio Decaro, sindaco di Bari, bloccandone la corsa con la prospettiva ingombrante di due “presidenti ombra”: lui stesso e Nichi Vendola, intenzionato a rientrare in Consiglio regionale.

Il fatto che l’equilibrio politico di due intere regioni dipenda dal benestare di due figure interne al PD rende evidente l’anomalia strutturale del partito e, più in generale, del regionalismo meridionale. De Luca ed Emiliano hanno consolidato, nel tempo, sistemi di potere personalistici e clientelari, tanto efficaci sul piano del consenso quanto fallimentari nella gestione amministrativa. Nonostante sanità al collasso e mobilità passiva record, i cittadini continuano a premiarli, garantendo loro un consenso bulgaro, mentre il centrosinistra crolla alle elezioni politiche.

Questi blocchi di potere, che sopravvivono al di là delle appartenenze ideologiche, rivelano la vera natura del problema: una politica locale sganciata dai partiti, costruita su reti di fedeltà personali e meccanismi clientelari che rendono i leader locali inamovibili. L’autonomia dei territori, spesso sbandierata come valore democratico, si è trasformata in copertura retorica di una “libanizzazione” istituzionale, dove ogni regione fa storia a sé e il partito nazionale è ridotto a spettatore.

Se il centrosinistra vuole evitare l’ennesima paralisi e la disfatta elettorale, dovrà decidere se continuare a sottostare ai ricatti dei cacicchi locali o trovare finalmente il coraggio di rompere un sistema che, pur portando voti, sta svuotando il partito di credibilità e funzione politica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti