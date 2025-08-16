Gaeta, pensionato ucciso per un parcheggio da un 45enne di Crispano

La lite di lunedì sera per un parcheggio nell’area dell’ex Avir a Gaeta è sfociata in tragedia. E’ deceduto all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, dove era stato ricoverato in gravi condizioni per una ferita traumatica alla testa, l’82enne pensionato romano Franco Perlino. L’uomo era in vacanza con la moglie, originaria di Gaeta, nella città costiera, dove aveva una casa di proprietà a Serapo e in cui tornava da anni per il periodo estivo. Naturalmente cambia, con la morte dell’82enne, la posizione del 45enne villeggiante di Crispano, in provincia di Napoli: la denuncia iniziale per lesioni gravi si trasforma in una inchiesta per omicidio preterintenzionale.