CALVIZZANO-MARANO, VIA ADDA E IL NUOVO CEMENTO. IZZO: LE AUTORITA’ SIANO SUL PEZZO

Oramai é sfida all’ ultimo centimetro di terreno quello che si sta verificando nel territorio di Calvizzano in particolare nella zona limitrofe ai confini del Comune di Marano, più precisamente in via Adda, dove come denuncia la testata Terranostranews le ruspe dei palazzinari senza scrupoli stanno divorando gli ultimi centri di terreno.

Calvizzano segue la Città di Mugnano per divoramento zolla dopo zolla di quello che rimane di un territorio che prima era a frutteto e che fra breve assomiglierà a un deserto di cemento privo della civile urbanizzazione e dei servizi essenziali.

La cementificazione selvaggia di via Adda anche se interessa il comune di Calvizzano avrà ripercussioni negative anche sul territorio di Marano che vedrà quella zona di sua pertinenza in pieno caos per mobilità e vivibilità.

L’ amministrazione comunale di Calvizzano che ruolo ha in questo disastro ambientale annunciato ? Le autorità preposte alla tutela del territorio e della salute pubblica perché sono dormienti?

Come pure i controlli sulle ditte dei palazzinari vengono effettuati?

Il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, é al corrente di questa incresciosa situazione? Essendo le ditte usurpatrici del territorio sempre le stesse, mai abbassare la guardia il cemento é il latte per la camorra e la sua sussistenza.

Siamo tutti in campana perché nonostante il varo del nuovo PUC a consumo del suolo zero le famiglie camorristiche e gli imprenditori loro attigui famelici di ogni goccia di cemento come sempre sono in agguato pronti a deturpare ogni pezzo di storia del centro storico con volumetrica cementificazione in nome del denaro.

nota di Michele Izzo













