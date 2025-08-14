Marano, caos sorvolo aereo e ora altre due antenne per la telefonia mobile. Izzo: “Il nostro territorio è ormai diventato il fulcro di tutti gli inquinamenti e nel silenzio dei Comuni”

49 Visite
Nel silenzio più assoluto in questi giorni si stanno istallando due antenne per telecomunicazioni la prima in via Del Mare 100 già istallata di Iliad, la seconda in via Marano Pianura 168 della Vodafone che verrà istallata a breve.
Va subito detto che l’ autorizzazione del responsabile settore ambiente del comune di Marano é legittima, in quanto rispecchia il parere favorevole delle varie agenzie deposte al controllo dell’ambiente in primis la commissione Paesaggistica Metropolitana e l’agenzia ARPA .
Ma una riflessione politica sulla questione salute pubblica a nord di Napoli va fatta, in primis il nostro territorio ormai é diventato il fulcro di tutti gli inquinamenti nel silenzio più assordante delle varie amministrazioni che amministrano le varie comunità locali e dalla stessa Regione Campania .
Da anni questo territorio convive con l’ inquinamento della terra dei fuochi e delle balle di rifiuti depositate da anni a Taverna del Ré (Giugliano),problematiche per le quali la Regione a trazione PD non ha mai programmata una vera risoluzione del problema.
Nell’ ultimo anno si é aggiunta la problematica del sorvolo dei grossi aerei diretti al nord sui nostri cieli con ulteriore inquinamento atmosferico e acustico, anche in questo caso nel silenzio più assoluto di chi amministra le città nord di Napoli.
Non ultimo, in questi giorni assistiamo al silenzio assordante della politica locale per l’ istallazione di ripetitori per le telecomunicazioni sul territorio maranese, ripetiamo autorizzazione legittima da parte del responsabile del settore ambiente del Comune ma che stona per il silenzio della parte politica.
La considerazione che ne deriva é la crescita esponenziale delle patologie oncologiche dalle nostre parti con l’ assenza totale di sensibilità verso la salute pubblica delle amministrazioni comunali a nord di Napoli e il limbo politico su questi temi della Regione Campania.
nota stampa Izzo Michele Consigliere Comunale© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews