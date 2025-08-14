Regionali Campania, silenzio strategico di Fico. De Luca in vacanza, ma la tensione sale nel centrosinistra

Condividi

Visite: 146

49 Visite

E’ in silenzio da giorni, ma non per caso. Roberto Fico, ex Presidente della Camera e figura di punta del Movimento 5 Stelle in Campania, ha scelto di non esporsi pubblicamente sulla partita delle Regionali. Una mossa strategica: da oltre dieci giorni evita dichiarazioni, lasciando campo libero al leader nazionale del M5S, Giuseppe Conte, impegnato nelle trattative con il Partito Democratico non solo in Campania, ma anche in Puglia e Calabria.

Nel frattempo, Vincenzo De Luca si concede una pausa lontano dai riflettori. E così, la macchina delle dichiarazioni incrociate tra i due fronti si è improvvisamente fermata. Una tregua apparente, destinata però a interrompersi a breve: già all’inizio della prossima settimana sono attesi segnali, forse decisivi, sulla definizione del candidato alla presidenza della Regione.

Ma il tempo stringe, e le incertezze iniziano a pesare. A essere in fibrillazione sono soprattutto i consiglieri regionali uscenti rimasti senza partito e coloro che puntano a una candidatura all’interno di una coalizione civica. Il rischio è che lo stallo sulle alleanze e il nodo del candidato finisca per indebolire il centrosinistra, lasciando spazio all’iniziativa – già ben avviata – del centrodestra.

L’impressione è che senza un’accelerazione immediata, la costruzione del campo largo in Campania possa trasformarsi in un’occasione mancata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti