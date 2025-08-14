Neonata ustionata salvata in spiaggia da un medico e due rugbisti

Visite: 90

Pierpaolo Serena è uno specializzando in medicina sportiva all’Università di Padova e medico sociale della squadra di rugby Omar Villorba (Treviso). Lui e i due giocatori Dennis Silva e Alvise Bavaresco , hanno aiutato a salvare una neonata di 16 giorni. Due bagnanti si sono avvicinate a loro per informarli di quella situazione e i tre non hanno esitato a intervenire subito.

“Sabato 9 agosto ero vicino alla torretta 26b della spiaggia di Cortellazzo insieme al mio amico rugbista Alvise, che presta servizio come bagnino. Verso le 17,30 due donne si sono avvicinate e hanno parlato di una bambina che sembrava ustionata e che avevano sentito piangere più volte. Io e Alvise siamo subito andati a vedere , non ci abbiamo pensato un attimo”, ha raccontato Serena al Corriere della Sera .

Quando i tre amici sono arrivati la bambina era all’ombra e con lei c’erano i genitori: “Avrà avuto 15/16 giorni e aveva un’ustione estesa a petto, viso e torace. I suoi occhi non si vedevano perché aveva un edema palpebrale grave. Non aveva bolle, quindi l’ustione poteva essere di primo grado, ma da quello che ho visto se avesse passato un’altra notte in quelle condizioni sarebbe potuta morire“, ha spiegato il ragazzo. Poi ha aggiunto in merito ai genitori: “Non so se hanno capito che volevo aiutarli. C’era una barriera linguistica importante perché erano dell’Est Europa, forse ucraini, e non parlavano inglese. Ho cercato di farmi capire come potevo, di far capire che la situazione era grave, ma credo che a un certo punto si siano spaventati, soprattutto la madre, tanto che ha infagottato la bambina e se n’è andata allontanandosi dalla spiaggia”.