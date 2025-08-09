Pasqualino viene isolato, Bianca risale: succede di tutto tra Marano e Giugliano

Condividi

Visite: 473

30 Visite

Di fronte agli ultimi sviluppi a Marano e Giugliano, tornare a parlare di scioglimento per infiltrazioni appare più che legittimo. Anzi, sacrosanto. Certo, il precedente di Pomigliano non incoraggia. Dopo otto mesi di silenzi e accertamenti, il Viminale ha deciso di non sciogliere il Comune, ma di imporre una serie di prescrizioni e misure correttive, quasi fosse un avvertimento più che una reale presa di posizione. Una scelta che suona come un compromesso istituzionale, un modo per non affondare il colpo.

Ma ciò che accade tra Marano e Giugliano da tempo non ha più nulla a che fare con la gestione sana della cosa pubblica. È un sistema grigio, opaco, fatto di relazioni ambigue, incarichi reiterati, fedeltà trasversali e silenzi pesanti.

Prendiamo il caso emblematico di Pasquale Di Fenza, consigliere regionale oggi rinnegato da tutti, ma fino a ieri perno di coalizioni, equilibri e pacchetti di voti determinanti. Alle ultime elezioni amministrative di Marano, i suoi voti facevano gola a molti: nessuno si è posto problemi di etica o opportunità politica. Oggi invece tutti si smarcano, compresi alcuni consiglieri comunali che fino a pochi mesi fa si muovevano sotto la sua regia.

È l’ennesima, pietosa, pagina della politica locale: si approfitta della debolezza di un soggetto per abbandonarlo al suo destino, come se prima fosse immune da critiche o sospetti. Ma o Di Fenza era impresentabile anche ieri, oppure si abbia il coraggio di difenderlo oggi, e di ammettere che lo si è usato fino a svuotarlo.

Di Fenza immortalato con influencer di dubbia moralità in Regione, o alla festa della figlia di un noto imprenditore condannato per camorra. E allora? Dove erano i moralisti che oggi si indignano, quando serviva chiudere liste, raccogliere preferenze e blindare equilibri?

L’ipocrisia regna sovrana. Come nel caso del fraterno amico del sindaco di Marano, Matteo Morra, immortalato ai festeggiamenti per l’assoluzione di un altro imprenditore molto noto e chiacchierato in città. Il sindaco prova a minimizzare, parlando di un “errore”. Ma quel soggetto continua a frequentare il Comune quotidianamente Ancora una volta: o è marcio sempre, o è buono sempre. Non può valere una cosa o l’altra a seconda della convenienza politica.

In giunta, intanto, siede un assessore già coinvolto nel precedente scioglimento del Comune, parente stretto di un uomo d’onore. Anche qui: o è tutto trasparente, oppure non doveva mai far parte dell’esecutivo. Ma a Marano si vive in un presente continuo, dove la memoria è corta e la coerenza ancora più rara.

Ci sarebbe da scriverci un libro su Marano. Forse un giorno qualcuno lo farà.

E Giugliano? Ha avuto solo fortuna. Il prefetto di Bari ha impiegato troppo tempo per far partire la commissione d’accesso, e l’allora sindaco Antonio Pirozzi ha avuto la prontezza di dimettersi prima ancora che i commissari varcassero il portone. Una mossa tattica che ha permesso il ritorno alle urne.

Oggi siede sulla poltrona più alta Diego D’Alterio, ma nei ruoli chiave ha messo uomini vicini proprio a Pirozzi, o comunque riconducibili alla precedente amministrazione. Il cerchio si chiude con la nomina a vicesindaco di Bianca Perna, persona degna sia chiaro, già assessore a Marano ai tempi dello scioglimento per camorra. Nomi che ritornano, ruoli che si riciclano. Nulla cambia.

L’asse Marano-Giugliano è più vivo che mai. Lo dimostra anche l’inchiesta sui rifiuti, in parte smontata dal GIP di Napoli Nord, ma che ha messo in luce una rete di rapporti politici e imprenditoriali che si allunga da un comune all’altro. È un filo che tiene insieme logiche vecchie e nuove, potere e silenzio, nomi e ombre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti