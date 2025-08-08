Regionali. Il ritorno del Satrapo-Sultano: De Luca resta, Schlein evapora. Il governatore uscente sarà il governatore ombra di Fico

Condividi

Altro che “Sceriffo”. Altro che “Faraone”. Vincenzo De Luca, per chi ancora non l’avesse capito, è il Sultano di un regno che non vuole mollare. Anzi, se lo tiene stretto con la forza del consenso, della retorica incendiaria, della struttura clientelare che in Campania, più che altrove, è sistema di potere. La notizia — e qui potremmo già chiudere tutto — è che De Luca resterà al potere, punto.

E no, non è un’opinione. È un fatto. Tutto il resto, le norme, le sentenze, le regole statutarie, sono dettagli secondari. La Consulta ha parlato chiaro il 9 aprile: limite di due mandati. Ma come spesso accade in Italia, soprattutto quando di mezzo c’è il Partito Democratico, la realtà viene stiracchiata finché non diventa compatibile con la convenienza. E così, mentre Elly Schlein cerca di mostrare i muscoli con lo sguardo fisso verso un Nord che la tollera ma non la ama, in Campania si consuma il più beffardo dei ribaltoni: vince De Luca, perde il Pd. Anzi, peggio: vince De Luca contro il Pd.

L’ipotesi più accreditata? Un patto tacito: lui guida la macchina, ma il volto istituzionale — tanto per salvare la faccia — sarà qualcun altro. Il nome che gira è quello di Roberto Fico, grillino ammansito e perfettamente compatibile con un certo teatrino politico. Ex presidente della Camera, già “rivoluzionario per caso”, oggi perfetto interprete di quella politica camaleontica che dice di voler cambiare tutto, ma che poi non cambia nulla. Gli piacciono le luci, i titoli, le auto blu, e lo stipendio non guasta. Si adatterà.

E mentre a Roma si gioca a Risiko con le candidature e si litiga sulla “linea”, De Luca trasforma la Campania in un feudo personale. Il partito? Non pervenuto. Schlein? Evaporata. Come se davvero qualcuno, al Nazareno, avesse creduto che bastasse una sentenza per chiudere i conti col Sultano.

De Luca ha vinto perché ha occupato ogni spazio: mediatico, istituzionale, culturale. Si è fatto sistema. E il Pd, che in teoria dovrebbe rappresentare l’alternativa, si è lasciato esautorare senza nemmeno combattere. Non c’è stata una proposta, un nome forte, un progetto coerente per liberarsi da quell’abbraccio mortale.

In Campania, oggi, non si vota per scegliere il futuro, ma per ratificare un passato che non passa. E questa non è solo una sconfitta per Schlein. È una sconfitta per chiunque, nel centrosinistra, pensi ancora che basti una svolta di immagine per cambiare la sostanza. Perché la sostanza, almeno da queste parti, la decide ancora Vincenzo De Luca.













