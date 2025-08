Pomigliano, ora si svegliano tutti. Per mesi solo Terranostranews ha denunciato anomalie e stranezze. Borrelli: “Il Comune dovrà seguire pesanti prescrizioni, ma per il Viminale non ci sono gli estremi per lo scioglimento”

Condividi

Comune di Pomigliano non viene sciolto ma dovrà seguire pesanti prescrizioni. Borrelli (Avs): ” il decreto demolisce la gestione dell’ente ma non lo commissaria. Mai vista una cosa del genere. C’è poco da festeggiare e molto di cui vergognarsi. A pagare sono solo i poveri cittadini”.

“Il Sindaco di Pomigliano che ha ritenuto i clan estinti oggi festeggia come se avesse vinto uno scudetto il mancato scioglimento del comune. In realtà – spiega il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli – nel decreto è sottolineato che “dagli elementi informativi e documentali tratti dall’attività ispettiva sono emerse ripetute irregolarità amministrative e disfunzioni gestionali che denotano una generale scarsa osservanza dei precetti di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, circostanze queste che potrebbero eventualmente favorire forme di condizionamento anche di matrice criminale” Inoltre il decreto del Ministro prevede una serie di prescrizioni molto pesanti per il comune al fine di attivare, tra l’altro, procedure di trasparenza negli atti amministrativi e verifiche antimafia. Entro 4 mesi dovranno essere risolte le criticità e presentata al Prefetto una relazione dettagliata al fine di ulteriori valutazioni del Ministero”.

“Quindi i festeggiamenti del Sindaco e le affermazioni fuori luogo di restituito onore alla città – continua Borrelli – sono fuori luogo. Purtroppo proprio questa amministrazione a nostro avviso ha profondamente danneggiato l’immagine e l’onore dei cittadini di Pomigliano. Dagli elementi emersi ci sarebbe solo da vergognarsi. Vedremo se i 4 mesi riusciranno a modificare l’andazzo e il funzionamento dell’ente. In ogni caso abbiamo chiesto al Ministro la relazione degli ispettori e chiederemo come mai dalla consegna degli atti al decreto sia passato così tanto tempo. Questo decreto infatti appare troppo cerchiobottista. Da una parte demolisce l’amministrazione di Pomigliano, dall’altra però non la commissaria. Con questa nuova procedura si è creato un precedente che ci auguriamo non sia legato all’appartenenza politica degli amministratori o al tempo che ci separa dalle regionali (meno di 4 mesi)”.













