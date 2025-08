Marano, incidente in via Tagliamento: due donne investite, una è in prognosi riservata

Condividi

Grave incidente nel pomeriggio di oggi in via Tagliamento, dove due donne sono state investite da un’auto mentre attraversavano la strada. Entrambe sono state trasportate d’urgenza in ospedale e dovranno essere sottoposte a intervento chirurgico. Una delle due è in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni riportate.

L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha collaborato con le forze dell’ordine. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale.













