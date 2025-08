Avellino. Tre meticci lasciati morire, denunciati i proprietari

Condividi

Li hanno trovati senza vita in un box in una località di campagna a Senerchia, in provincia di Avellino. Tre cani meticci, da almeno una settimana, non ricevevano cibo nè acqua e sarebbero così morti di inedia.

Un quarto cane è stato trovato in vita dai carabinieri che insieme al personale della Asl sono intervenuti sul posto.

I proprietari, una coppia del posto di 60 anni, sono stati denunciati alla Procura di Avellino. Il cane sopravvissuto è stato affidato alle cure del canile municipale di Montella.

Le carcasse dei tre cani morti, uno soltanto munito di microchip, sono stati trasferiti presso i laboratori dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno per ufficializzare le cause della morte.













