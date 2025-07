Marano, comunità sotto choc per la morte della professoressa Di Napoli. Il ricordo di una collega: “Non ci sono parole, avrei voluto stringerti di più”

Condividi

Visite: 382

25 Visite

La comunità scolastica maranese è profondamente colpita e addolorata per la prematura scomparsa della Professoressa Rosa Di Napoli, 54 anni, stimata docente e collaboratrice del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Segré”. I funerali, domani alle 11,30, nella chiesa San Ludovico D’Angiò.

Il ricordo della collega.

Non esistono parole, ti ho seguito per tutta la tua malattia dai primi controlli. Dal primo esito. Dalle prime terapie fino all’ultima. Dall’intervento a marzo. E tu sempre con il tuo sorriso e ottimismo. Da giugno dopo il tuo messaggio: “è ritornato”, non si è capito nulla . Dolore mi . Incapacità di comprendere. Discreta e sempre nei tuoi messaggi ..”.va tutto bene” mi dicevi. Poi ne parliamo.”. Ma dentro me capivo il tuo inferno, da persona che ha passato il proprio calvario.

Mi sento in colpa per non averti stretto più la mano e di non averti abbracciato. Restavi staccata. Volevi stare da sola. Con i tuoi affetti e non esternare nulla. Comprensibile.

Mi mancherai non poco amica mia. Riposa in pace pace, amica mia.

Un abbraccio alla famiglia con immenso affetto.

Prof.ssa Rita Cottone













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews