Marano. Borsa di studio “Carol Barlow”: vince Angela Nastro del Carlo Levi, per lei una vacanza-studio in Inghilterra

Un’opportunità straordinaria per valorizzare il merito e promuovere lo studio della lingua inglese: nasce la prima edizione del premio “Carol Barlow”, borsa di studio dal valore di 3.000 euro, promossa dallo Studio Cieffemme in collaborazione con l’Istituto Superiore Statale Carlo Levi di Marano.

Il premio – una vacanza studio in Inghilterra organizzata dall’agenzia EF Education First – è stato istituito in memoria di Carol Barlow, fondatrice dello studio e originaria di Brighouse, città del West Yorkshire, profondamente legata alla sua terra d’origine.

A vincere questa prima edizione è stata la studentessa Angela Nastro, iscritta al terzo anno scolastico, selezionata attraverso un sorteggio tra gli studenti che avevano soddisfatto i requisiti richiesti: merito scolastico e competenze nella lingua inglese. A presiedere la selezione: il dirigente scolastico dell’istituto, il rappresentante d’istituto, un rappresentante di classe e il proprietario dello studio.

“La fondatrice – ha dichiarato il figlio e attuale titolare dello Studio Cieffemme – nonché mia madre, non ha mai dimenticato le sue origini. Ogni anno tornava a Brighouse per ritrovare i luoghi, i sapori e le tradizioni della sua infanzia. Il suo desiderio era che sempre più giovani potessero viaggiare, conoscere l’Inghilterra e apprendere la sua lingua madre.”

Il premio sarà assegnato ogni anno, con l’obiettivo di stimolare negli studenti maranesi l’interesse per la lingua e la cultura inglese, offrendo al tempo stesso un’esperienza formativa unica all’estero.













