Si tuffa in mare nonostante le onde: 57enne di Sant’Antimo muore annegato

Condividi

Visite: 447

51 Visite

Dramma, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove un turista di 57 anni, proveniente dal comune napoletano di Sant’Antimo, è annegato in località “Torre di Mare” davanti agli occhi attoniti della moglie, del figlio e degli altri bagnanti. Intorno alle 10:30, proprio i bagnanti hanno avvertito la Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco dopo aver visto l’uomo tuffarsi in mare e non riemergere più.

I soccorsi

Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Agropoli ed è stato richiesto il sorvolo dell’elicottero partito dal nucleo di Pontecagnano. I caschi rossi sono riusciti a recuperare purtroppo solo la salma del turista, che sembra si sia tuffato nonostante vi fosse la bandiera rossa sulla spiaggia. Sul posto, successivamente, sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che potrebbe essere stato causato o da un malore improvviso oppure dalle onde. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews