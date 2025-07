Chiusura stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone: confronto su disagi e soluzioni alternative

Oggi in Commissione Infrastrutture e Mobilità, presieduta per l’occasione dal Consigliere Gennaro Acampora, confronto per affrontare le criticità legate alla chiusura temporanea delle stazioni della metro di Piscinola, Chiaiano e Frullone, interessate da importanti lavori di manutenzione.

L’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza ha spiegato che, per la tipologia degli interventi in corso, obbligatori per la sicurezza e non più rinviabili, non sarebbe stato tecnicamente possibile lavorare solo nelle ore notturne e riaprire la tratta durante il giorno. Per questo sono state previste due fasce orarie per i pendolari, nelle prime ore della giornata e di sera. Cosenza ha assicurato, tuttavia, che i lavori termineranno entro il 15 settembre, in tempo per l’apertura delle scuole, e che le operazioni stanno procedendo più velocemente del previsto.

Il comitato metropolitano dell’area nord, intervenuto nel corso della seduta, ha ribadito l’esigenza di garantire trasparenza sullo stato dei lavori, sulle modifiche al servizio e sulle soluzioni alternative attivate. Ha inoltre proposto l’istituzione di un tavolo permanente sui trasporti dell’area nord, che coinvolga Comune di Napoli, Città Metropolitana, Regione Campania, ANM, EAV e i comitati civici. La richiesta nasce da una situazione strutturale di difficoltà che, da anni, penalizza il territorio, anche a causa della soppressione di numerose linee di trasporto pubblico. Particolare attenzione dal comitato è stata posta anche ai disagi vissuti dai cittadini con disabilità e da quanti non dispongono di un mezzo privato per gli spostamenti quotidiani.

I consiglieri Rosario Andreozzi, Aniello Esposito, Claudio Cecere, Carlo Migliaccio e Gennaro Acampora hanno condiviso la proposta del tavolo permanente e la necessità di un cambio di passo politico che porti investimenti strutturali sull’intero comparto. Inoltre hanno più volte evidenziato che la comunicazione ai cittadini è risultata tardiva, richiamando la necessità di un confronto preventivo con le comunità locali e sottolineando la mancanza di una visione d’insieme sul sistema dei trasporti dell’area nord.

È stato, infine, chiesto di rafforzare il servizio sostitutivo nelle fasce pomeridiane e di garantire il coordinamento degli orari tra le navette ANM e le corse EAV.

EAV ha dichiarato che si sta valutando una rimodulazione del servizio nelle ore serali e ha confermato l’immissione in esercizio di due nuovi treni entro la fine dell’anno. ANM ha riferito che attualmente il servizio sostitutivo prevede l’impiego di 10-12 bus e 30-40 autisti, con corse ogni dieci minuti e una copertura che resterà invariata fino al 15 settembre. È previsto un rafforzamento delle navette nei primi giorni di settembre per rispondere all’aumento della domanda.

La Polizia Municipale ha assicurato che, nei quartieri interessati, sono stati predisposti servizi dedicati per agevolare la viabilità nel periodo dei lavori.

La Commissione si è impegnata ad aggiornare costantemente i cittadini sull’avanzamento degli interventi e ha annunciato una nuova riunione all’inizio di settembre.