Mercato Napoli, sfuma Nusa: il Lipsia chiede 50 milioni. Si cercano alternative

Il Napoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo per le fasce offensive. Le opzioni sono numerose, ma con il passare dei giorni alcune piste si raffreddano. Una di queste riguarda Antonio Nusa, per cui il Lipsia ha fissato una valutazione intorno ai 50 milioni di euro: una richiesta considerata fuori mercato dalla dirigenza partenopea.

Restano però ancora diversi profili sotto osservazione. In cima alla lista ci sono due nomi di spicco della Premier League: Raheem Sterling e Jack Grealish, pronti a cambiare aria da Chelsea e Manchester City. Tuttavia, i rispettivi stipendi da top player – 16 milioni all’anno per Sterling, 15 per Grealish – rappresentano un ostacolo non da poco. Per provare a imbastire una trattativa, sarebbe necessario che i club d’origine si rendessero disponibili a formule flessibili e a una partecipazione sul fronte ingaggi.

Non è un mistero poi che il Napoli abbia messo gli occhi anche su Federico Chiesa, obiettivo condiviso con l’Atalanta, che potrebbe reinvestire parte dell’eventuale incasso derivante dalla cessione di Lookman. Dalla Premier League arriva anche un altro nome intrigante: Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United, anche lui però con uno stipendio piuttosto oneroso.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club azzurro segue con interesse anche Kevin Schade del Brentford e Christos Tzolis del Club Brugge, due profili più giovani e potenzialmente più accessibili in termini economici.

Molto più ardua, invece, appare la strada che porta a Mattia Zaccagni: la Lazio, che non dispone di un budget sufficiente per sostituirlo, difficilmente si priverà di uno dei suoi giocatori più rappresentativi.













