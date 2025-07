Basket Serie A 2025/26, ufficiale il calendario: il Napoli debutta a Bologna contro la Virtus

Condividi

La Lega Basket ha reso noto il programma completo della stagione regolare del campionato di Serie A Unipol 2025/26. Per il Napoli Basket, l’avventura nel nuovo torneo scatterà domenica 5 ottobre 2025 con un’affascinante sfida in trasferta contro la Virtus Bologna, che andrà in scena sul parquet storico del Pala Dozza.

Una stagione intensa, ricca di appuntamenti cruciali, attende i partenopei. L’obiettivo? Migliorare i risultati della scorsa annata e provare a centrare un posto tra le migliori otto, sognando la Coppa Italia e i playoff.

Nel corso dell’annata, il calendario prevede due pause dedicate alle competizioni internazionali, utili per lo svolgimento delle partite di qualificazione ai Mondiali FIBA 2027: la prima finestra è in programma a fine novembre, la seconda nel periodo successivo alla Frecciarossa Final Eight, ovvero tra fine febbraio e inizio marzo.

Proprio la Final Eight sarà uno degli appuntamenti chiave della stagione: si disputerà dal 18 al 22 febbraio 2026 e vedrà affrontarsi le prime otto squadre classificate al termine del girone d’andata per la conquista della Coppa Italia.

Il cammino del Napoli Basket: tutte le giornate

Andata

1ª giornata (05/10/2025) : Virtus Olidata Bologna vs Napoli Basket

2ª giornata (12/10/2025) : Napoli Basket vs Pallacanestro Trieste

3ª giornata (19/10/2025) : Nutribullet Treviso Basket vs Napoli Basket

4ª giornata (26/10/2025) : Napoli Basket vs UnaHotels Reggio Emilia

5ª giornata (02/11/2025) : Bertram Derthona Tortona vs Napoli Basket

6ª giornata (05/11/2025) : Napoli Basket vs Trapani Shark

7ª giornata (09/11/2025) : Dolomiti Energia Trentino vs Napoli Basket

8ª giornata (16/11/2025) : Napoli Basket vs Germani Brescia

9ª giornata (23/11/2025) : Napoli Basket vs Banco di Sardegna Sassari

10ª giornata (07/12/2025) : APU OldWildWest Udine vs Napoli Basket

11ª giornata (14/12/2025) : Napoli Basket vs Vanoli Basket Cremona

12ª giornata (21/12/2025) : Umana Reyer Venezia vs Napoli Basket

13ª giornata (28/12/2025) : Napoli Basket vs Acqua San Bernardo Cantù

14ª giornata (04/01/2026) : Openjobmetis Varese vs Napoli Basket

15ª giornata (11/01/2026): Napoli Basket vs EA7 Emporio Armani Milano

Ritorno

16ª giornata (18/01/2026) : Banco di Sardegna Sassari vs Napoli Basket

17ª giornata (25/01/2026) : Napoli Basket vs Bertram Derthona Tortona

18ª giornata (01/02/2026) : Trapani Shark vs Napoli Basket

19ª giornata (08/02/2026) : Napoli Basket vs Umana Reyer Venezia

20ª giornata (15/02/2026) : Pallacanestro Trieste vs Napoli Basket

21ª giornata (08/03/2026) : Napoli Basket vs Virtus Olidata Bologna

22ª giornata (15/03/2026) : Acqua San Bernardo Cantù vs Napoli Basket

23ª giornata (22/03/2026) : Napoli Basket vs Openjobmetis Varese

24ª giornata (29/03/2026) : Vanoli Basket Cremona vs Napoli Basket

25ª giornata (04/04/2026) : Germani Brescia vs Napoli Basket

26ª giornata (12/04/2026) : Napoli Basket vs Nutribullet Treviso Basket

27ª giornata (19/04/2026) : EA7 Emporio Armani Milano vs Napoli Basket

28ª giornata (26/04/2026) : Napoli Basket vs Dolomiti Energia Trentino

29ª giornata (03/05/2026) : UnaHotels Reggio Emilia vs Napoli Basket

30ª giornata (10/05/2026): Napoli Basket vs APU OldWildWest Udine













