Comuni a rischio scioglimento. Silvestro: “Giugliano non sarà commissariata, valutazioni in corso per Pomigliano e Marano”

Nel corso del colloquio con TerraNostraNews, il senatore azzurro ha affrontato anche un altro tema caldo sul territorio: quello degli eventuali scioglimenti per infiltrazioni camorristiche nei comuni di Giugliano in Campania, Pomigliano d’Arco e Marano di Napoli.

Silvestro si è detto convinto che Giugliano non sarà commissariata, sottolineando come la città abbia recentemente rinnovato la propria governance attraverso il voto democratico. “L’elettorato ha scelto da poco un nuovo sindaco: non ci sono, al momento, elementi che giustificherebbero un provvedimento così grave”, ha dichiarato.

Diverso invece il quadro per Pomigliano e Marano, dove – secondo il senatore – “siamo in dirittura d’arrivo” per una decisione definitiva. Silvestro ha però voluto sottolineare con fermezza che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “non si farà in alcun modo condizionare da pressioni politiche. Quello che contano sono le carte, e le carte ci sono”.

Un messaggio chiaro, che fa presagire un possibile intervento imminente da parte del Viminale. Se dovessero emergere riscontri concreti in merito a collegamenti tra amministrazione e ambienti criminali, non ci sarebbe margine per trattative o mediazioni.













