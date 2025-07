“UN’ESTATE DA RE”, ALLA REGGIA DI CASERTA GRAN FINALE CON LA DANZA DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO E IL ROCK DI EDOARDO BENNATO

Condividi

Due serate tra sogno e musica d’autore chiudono la IX edizione di “Un’Estate da RE”, nello splendore senza tempo della Reggia di Caserta.

Martedì 30 luglio sarà in scena la danza d’eccellenza con La gioia di danzare, spettacolo ideato e diretto da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, l’Étoile e il Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Un viaggio emozionante attraverso i capolavori del repertorio classico – da Carmen al Lago dei Cigni, da Il Corsaro al Grand Pas Classique – arricchito da coreografie contemporanee. Sul palco, insieme ai due protagonisti, si esibiranno anche i ballerini Claudio Coviello, Vittoria Valerio, Alice Mariani, Gabriele Corrado, Emanuele Cazzato, Martina Valentini e Darius Gramada.

Mercoledì 31 luglio gran finale con Edoardo Bennato, “pirata del rock” e icona della musica italiana, che porterà sul palco un travolgente concerto con i brani più celebri del suo repertorio insieme a nuove proposte. Unica data in Campania del suo tour, lo spettacolo si preannuncia come un grande evento all’insegna dell’energia e dell’irriverenza che da sempre contraddistinguono lo stile di Bennato.

Entrambi gli spettacoli si terranno nel Primo Cortile della Reggia di Caserta, con inizio alle ore 21.00.

La rassegna, programmata e finanziata dalla Regione Campania (Fondi di Coesione Italia 21/27), è organizzata e promossa da Scabec – Società Campana Beni Culturali, in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, sotto la direzione artistica di Antonio Marzullo.

Radio Kiss Kiss, partner di “Un’Estate da RE”, trasmetterà in diretta alla Reggia di Caserta il 30 e 31 luglio dalle ore 18 alle 21, con approfondimenti e interviste ai protagonisti.

Partita il 19 luglio con il concerto inaugurale dedicato ad Antonio Vivaldi – con la partecipazione dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia, del violinista Giovanni Andrea Zanon e dell’attore Toni Servillo – la rassegna ha proseguito il suo percorso con il doppio appuntamento (23 e 25 luglio) de La traviata di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra filarmonica del Teatro “G. Verdi” di Salerno diretta dal Maestro Daniel Oren, con il soprano Gilda Fiume, il tenore Stefan Pop e il baritono Ariunbaatar Ganbaatar.

Anche per gli ultimi due spettacoli sono attive speciali promozioni: i possessori di un biglietto per “Un’Estate da RE” potranno acquistare il biglietto “Reggia Speciale – Un’Estate da RE” per visitare il Museo fino al 31 luglio. Inoltre, sarà possibile accedere a offerte speciali sulla versione digitale della campania>artecard, il pass promosso dalla Regione Campania e da Scabec che consente di scoprire i principali siti culturali del territorio, tra cui la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico di Napoli, e i parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum.













