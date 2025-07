Regionali, Fico rispolvera il Reddito regionale: sussidi locali per raccattare voti

Condividi

Più che una misura di giustizia sociale, il cosiddetto “Reddito minimo regionale” sembra l’ennesima trovata populista per accalappiare voti tra chi ha perso il Reddito di cittadinanza e oggi si trova ai margini del nuovo sistema di welfare. Soldi pubblici come leva per il consenso, distribuiti a pioggia a una platea indistinta di disoccupati cronici e nullafacenti, molti dei quali considerati «occupabili» secondo i criteri più recenti introdotti dal governo Meloni. Un’operazione dal sapore elettorale più che politico, che riporta in vita – su scala locale – una misura nazionale che, a detta di molti economisti, aveva frenato la crescita occupazionale nel Paese.

Secondo indiscrezioni, tra le proposte centrali del possibile programma elettorale di Roberto Fico – ancora in attesa della benedizione ufficiale del Movimento – ci sarebbe proprio questo: il varo di un Reddito regionale. Una misura già tentata, almeno sulla carta, da Gennaro Saiello (M5s) in Consiglio regionale, ma mai realmente discussa o calendarizzata. Ora, però, l’idea assume un significato più concreto e chiaramente strumentale: intercettare gli ex percettori del Reddito di cittadinanza, rimasti fuori dai nuovi strumenti statali più selettivi, promettendo loro un ritorno al sostegno economico. Un messaggio diretto soprattutto ai quartieri popolari, dove il disagio sociale resta acuto e dove l’M5s, ai tempi d’oro del Reddito, raggiunse vette elettorali altissime.

Ma la strada per Fico non è affatto in discesa. Ieri, come ogni venerdì, è arrivato il consueto affondo di Vincenzo De Luca, nella sua diretta social. E stavolta le frecciate hanno colpito duro anche il fronte M5s. “Qual è la Regione dove i Cinque Stelle non hanno fatto nulla negli ultimi dieci anni? La Campania. E quale Regione offriamo ai Cinque Stelle? La Campania”. Un attacco frontale, che non può essere ignorato da Giuseppe Conte e tanto meno da Fico, chiamato ora a spiegare non solo come intende rilanciare la Regione, ma soprattutto se basterà un sussidio – più ideologico che efficace – per convincere un elettorato sempre più disilluso.













