Marano. Irruzione dei banditi in gioielleria e spari al corso Europa e in via Unione Sovietica

Condividi

Visite: 505

40 Visite

Rapina o comunque irruzione in una gioielleria del corso Umberto (Pezzuto) e banditi in fuga. Paura oggi pomeriggio intorno alle ore 17:00 anche tra Corso Europa e via Unione Sovietica, a Marano di Napoli, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha subito fatto scattare l’allarme tra i residenti.

I colpi – secondo alcune testimonianze almeno un paio – sono stati uditi distintamente da più abitazioni e attività commerciali della zona. Dopo l’esplosione poi la corsa a tutta velocità di un veicolo di colore nero. Probabilmente i colpi sono stati esplosi dai banditi in fuga inseguiti dai carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews