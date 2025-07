Furto nella notte al bar Milord di Mugnano: rubati tabacchi per oltre 5mila euro

Condividi

Visite: 122

24 Visite

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3 del mattino, è stato messo a segno un furto al bar Milord di Mugnano, situato in via Papa, all’interno di un distributore di carburanti. Almeno quattro malviventi, con il volto coperto, si sono introdotti nel locale e hanno sottratto una grande quantità di tabacchi, per un valore stimato tra i 4 e i 5mila euro.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. In corso l’acquisizione di immagini per cercare di identificare i responsabili.













